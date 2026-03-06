El petróleo sube 6% ¿Se repetirá el escenario de 2022?

- El petróleo Brent sube más de 6% y se acerca a los 90 dólares, quedando a unos 12% del nivel de 100 dólares.
- El mercado compara la situación actual con el shock petrolero de 2022 tras la invasión rusa de Ucrania.
- Si se repitiera ese escenario, el petróleo podría subir hasta cerca de 110 dólares por barril.
- El riesgo clave es una interrupción en el Estrecho de Ormuz o ataques a infraestructura energética en Medio Oriente.
Los futuros del petróleo Brent (OIL) en los mercados globales suben más de 6% hoy, acercándose a casi 90 dólares por barril. Con este movimiento, el crudo se encuentra a solo 12% del nivel “psicológico” de los 100 dólares por barril.
Este momento parece adecuado para comparar la reacción actual del mercado al aumento del petróleo con el fuerte repunte observado en febrero de 2022, cuando Rusia lanzó su “operación militar especial” en Ucrania. En ese momento, la magnitud del aumento fue considerablemente mayor. Los precios subieron desde aproximadamente 94 dólares hasta 132 dólares por barril, lo que representó un incremento cercano al 40%, muy superior al movimiento observado actualmente.
Actualmente, el petróleo acumula un alza cercana al 20% desde el inicio del conflicto. Si el escenario de 2022 se repitiera hoy, el precio podría subir hasta los 110 dólares por barril. Sin embargo, Medio Oriente es mucho más importante para el mercado petrolero global que Ucrania o incluso Rusia. Observando el gráfico, se puede ver que, pese a la “parálisis energética” de aquel momento, los aumentos especulativos de precios ya se detuvieron en marzo y finalmente los precios no lograron volver a sus máximos previos.
En la actualidad, una posible interrupción en el Estrecho de Ormuz, combinada con ataques a infraestructura petrolera en Emiratos Árabes Unidos o Qatar que podrían prolongarse durante semanas, parece tener un potencial significativamente mayor para impulsar nuevas subidas especulativas en los precios del petróleo. Mucho dependerá de cuánto dure el conflicto y de si Irán mantiene la capacidad de atacar a países vecinos.
Un papel clave podría desempeñarlo China, que depende de las importaciones de petróleo desde Irán y podría convertirse en una víctima económica del conflicto en Medio Oriente. La cuestión es si Pekín logrará persuadir a Irán para que se abstenga de atacar la infraestructura energética de la región y garantice la continuidad del transporte marítimo a través del Estrecho de Ormuz, el Mar Rojo y Bab el-Mandeb.
