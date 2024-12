El petróleo sube por encima de los 74 dólares mientras fuentes del WSJ dicen que Arabia Saudita planea extender los recortes de producción

El crudo Brent (OIL) gana más de un 0,5% hoy, superando los 74 dólares por barril, ya que fuentes del Wall Street Journal dijeron que Arabia Saudita extenderá los recortes de producción en la reunión de la OPEP+ de mañana. Según las fuentes, citadas por el WSJ, Arabia Saudita prefiere precios elevados del petróleo, en lugar de aumentar la participación de mercado en el mercado petrolero mundial. Además, el fortalecimiento del dólar estadounidense y los datos macroeconómicos mejores de lo esperado de China respaldan un repunte a corto plazo en los precios del petróleo. Como podemos ver en el chat, el petróleo podría escapar potencialmente de la formación del triángulo simétrico, subiendo a la resistencia de 76 dólares por barril. Hoy, conoceremos los inventarios de la EIA de EE. UU. programados a las 3:30 PM GMT. Además, el ISM de servicios de EE. UU. (noviembre) a las 3 PM GMT puede aumentar la volatilidad del petróleo. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "