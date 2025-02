El petróleo sube tras la orden ejecutiva de Donald Trump sobre Irán

Según funcionarios de EE.UU., Trump firmará el martes una orden ejecutiva para restaurar la política de "máxima presión" sobre Irán. La medida tiene como objetivo bloquear cualquier vía para que Irán desarrolle un arma nuclear y contrarrestar su influencia en la región. El asesor comercial de Trump, Peter Navarro, comentó que las acciones comerciales bajo el memorando de Trump estarán basadas en datos. El Secretario de Estado de EE.UU. modificará o revocará exenciones de sanciones existentes y trabajará en coordinación con el Departamento del Tesoro para ejecutar una campaña destinada a reducir a cero las exportaciones de petróleo de Irán. La orden de Trump instruye al Secretario del Tesoro de EE.UU. a reforzar la presión sobre Irán, incluyendo sanciones y mecanismos de aplicación contra quienes violen las restricciones actuales, según declaraciones de funcionarios estadounidenses citados por los medios. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los contratos de OIL y OIL.WTI suben tras la noticia, lo que indica posibles tensiones con Teherán. Fuente: xStation5

