El petróleo sube un 3,5% tras los comentarios del presidente estadounidense Biden sobre un posible ataque a las instalaciones petroleras en Irán

Los precios del petróleo subieron después de que el presidente estadounidense Joe Biden señalara que "(...) estamos discutiendo si Israel ataca las instalaciones petroleras de Irán". Estados Unidos le dijo indirectamente a Irán que no atacara las bases militares de Oriente Medio, según IRNA. Según Biden, la Administración estadounidense no espera una respuesta militar de las FDI al ataque iraní de hoy. El ejército libanés confirmó la muerte de un soldado y un herido después de una misión de rescate, durante el ataque israelí de hoy

Se escucharon fuertes explosiones hoy en Beirut en Damasco; Irán criticó la declaración del G7 como "parcial"

Según las FDI, los aviones de combate israelíes atacaron objetivos de Hezbolá en la sede de inteligencia en Beirut

Los vuelos de FlyDubai a Irán, Irak y Jordania se reanudarán a partir del 4 de octubre

Los ministros de los estados árabes del Golfo e Irán discutieron el escenario de desescalada en Doha, las preocupaciones sobre las instalaciones petroleras Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

