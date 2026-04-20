El precio del petróleo rebota tras el fin de semana: el Brent sube un 3,50% hasta 90 USD, mientras que el WTI gana un 4,50% hasta 87 USD. Las preocupaciones del mercado han regresado y el riesgo de nuevas y más graves interrupciones en Oriente Medio ha aumentado.

Inicialmente, los precios repuntaron con mucha más fuerza tras los ataques a buques comerciales en el Estrecho de Ormuz, nuevas amenazas de Irán hacia el transporte marítimo y la incautación de un buque iraní por parte de fuerzas estadounidenses. Posteriormente, los precios retrocedieron parcialmente desde los máximos intradía.

Irán endurece su postura y las negociaciones vuelven a debilitarse

La situación en Oriente Medio ha vuelto a deteriorarse tras un breve periodo de optimismo. Irán ha retirado señales previas sobre la reapertura del estrecho, culpando al bloqueo naval estadounidense en curso, mientras que las negociaciones de alto el fuego se vuelven cada vez más frágiles.

Teherán sugirió que podría no participar en la próxima ronda de conversaciones en Pakistán, acusando a EE. UU. de exigencias poco realistas, y la actual tregua de dos semanas expira el miércoles. La falta de avances diplomáticos claros y el aumento de la presión militar están llevando a los inversores a ver la región cada vez más como una fuente persistente de riesgo geopolítico, más que como un shock temporal impulsado por titulares.

Los estados del Golfo se preparan para interrupciones prolongadas del petróleo

Para los mercados, ya no se trata solo de retórica, sino del impacto real en los flujos energéticos, la confianza en el transporte marítimo y la estabilidad financiera en la región del Golfo. El tráfico de buques a través de Ormuz sigue muy por debajo de los niveles normales, los precios del combustible están subiendo a nivel global y algunos gobiernos han comenzado a recurrir a reservas o introducir medidas de conservación.

También hay señales de que los estados del Golfo se están preparando para interrupciones prolongadas: los Emiratos Árabes Unidos están considerando medidas de apoyo financiero e incluso el posible uso de monedas alternativas en el comercio de petróleo bajo escenarios de estrés. Por ahora, el Brent se encuentra alrededor de 90 USD y el WTI cerca de 87 USD indican que el mercado del petróleo sigue ajustado, aunque las esperanzas de una resolución del conflicto siguen siendo significativas.

Gráfico del Petróleo