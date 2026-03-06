¿Qué petroleras se benefician con el alza del petróleo?

El criterio esta semana es claro: beneficiarse del alza del petróleo con geografía segura , costos bajos y estructuras de negocio que capturen el movimiento sin quedar atrapadas en la disrupción logística.

Con futuros de gasolina en EE.UU. +27% y diésel en Europa encaminándose a +40% semanal, los inversores están rotando hacia productoras y nombres con exposición “limpia” al crudo, sin estar cerca del conflicto.

El Brent acumula +18% en cinco días y el mercado está repriciando el riesgo de una disrupción prolongada en el Estrecho de Ormuz , por donde transitan ~20 millones de barriles diarios.

El conflicto en Medio Oriente cumple hoy su primera semana. El Brent (OIL) ya acumula una subida del 18% en cinco días, los futuros de gasolina en EE.UU. suben un 27%, y los futuros de diésel en Europa se encaminan a un alza semanal de más del 40%. El mercado está repreciando el riesgo de que un quinto del suministro global de petróleo desaparezca del mapa durante semanas.

Citigroup estima que el mercado está perdiendo entre 7 y 11 millones de barriles diarios. Además, el Kuwait ya empezó a recortar producción por falta de almacenamiento. Arabia Saudí desvía millones de barriles hacia sus puertos del Mar Rojo para evitar Ormuz. Y el tráfico comercial a través del estrecho, por donde normalmente pasan 20 millones de barriles diarios, está en una pausa que el Centro Conjunto de Información Marítima califica de casi total.

El resultadoes que los inversores están buscando productoras que ganen con el caos sin estar expuestas a él. Aquí están las cinco que mejor encajan ese perfil esta semana.

1) ConocoPhillips (COP.US): +3.62% en la semana

ConocoPhillips (COP.US) es la mayor empresa de exploración y producción pura (E&P) del mundo que cotiza en bolsa. A diferencia de las grandes integradas como ExxonMobil o Shell, Conoco no refina ni vende gasolina en surtidores, su único negocio es sacar crudo y gas del subsuelo y venderlo al precio de mercado. Opera en más de 13 países, con posiciones fuertes en la cuenca Pérmica de Texas, Alaska, Noruega y Qatar.

Fundamentalmente, COP es una de las E&P mejor gestionadas del sector. La empresa tiene deuda neta negativa, costo de suministro por debajo de los $40 por barril y un programa de retorno al accionista que combina recompras y dividendo creciente. En 2024 completó la adquisición de Marathon Oil, lo que amplió significativamente su base de producción en EE.UU.

La razón por la que COP brilla en este entorno es precisamente su simplicidad, porque cada dólar que sube el WTI impacta directamente su margen operativo sin que ningún segmento de refinación lo amortigüe. Con un precio de equilibrio fiscal muy por debajo del mercado actual, la empresa genera caja libre masiva en este rango de precios. En un rally geopolítico donde las integradas como Exxon caen levemente por la presión en sus costos de refinación, ConocoPhillips es exactamente el vehículo que los gestores de fondos de energía buscan para capturar el movimiento del crudo de forma limpia y directa.

2) Petrobras PBR/A (PBR.US): +6.68% en la semana

Petrobras (PBR/A) es la petrolera estatal de Brasil y una de las mayores productoras de crudo del mundo. Su negocio está concentrado en las gigantescas reservas offshore del presal brasileño, yacimientos de aguas profundas en el Atlántico Sur que producen un crudo de alta calidad a costos sorprendentemente competitivos, por debajo de los $35 por barril en sus campos más eficientes. Con una producción que supera los 2.7 millones de barriles diarios y reservas probadas para décadas, Petrobras combina escala con eficiencia.

Su punto débil histórico ha sido la injerencia política del gobierno brasileño, aunque en los últimos años la gestión ha priorizado la disciplina financiera y los dividendos. PBR/A es la acción preferida, lo que significa que sus tenedores tienen prioridad en el cobro de dividendos sobre los accionistas ordinarios.

La ventaja estratégica de Petrobras esta semana es geográfica, una vez que produce en el Atlántico Sur, a miles de kilómetros de cualquier zona de conflicto, y sus cargamentos llegan sin interrupciones a Asia, Europa y EE.UU. mientras el crudo del Golfo Pérsico está bloqueado. Eso la convierte en una fuente de suministro alternativa premium en un momento de escasez aguda, con poder de negociación en precios que normalmente no tiene. A eso se suma su modelo de dividendo extraordinario, porque cuando el Brent sube sostenidamente, Petrobras reparte dividendos que históricamente han superado el 15% anual sobre el precio de la acción. En este escenario de crudo elevado, el mercado está poniendo en precio exactamente esa combinación.

3) Devon Energy (DVN.US): +2.7% en la semana

Devon Energy (DVN.US) es una productora estadounidense de petróleo y gas con operaciones concentradas íntegramente en EE.UU., principalmente en la cuenca Pérmica de Texas y Oklahoma. Es una empresa de tamaño medio dentro del universo E&P, con producción de alrededor de 700,000 barriles equivalentes diarios y un enfoque declarado en la generación de caja libre.

Su balance es sólido, con niveles de deuda manejables y un costo de producción que le permite ser rentable incluso con el WTI por debajo de los $50. Devon no tiene ambiciones de convertirse en una major global ni de diversificarse hacia energías renovables, su propuesta es producir crudo barato en EE.UU. y devolver el exceso de caja al accionista.

Lo que hace a Devon especialmente interesante en este entorno es su estructura de dividendo variable, un mecanismo que pocos inversores fuera del sector energético conocen bien. Devon paga un dividendo fijo base trimestral, pero sobre ese base añade un dividendo variable que se calcula directamente en función del exceso de caja libre generado en el trimestre, el cual está, a su vez, determinado por el precio del WTI. Devon funciona como un contrato de participación en el precio del petróleo disfrazado de acción ordinaria, si el crudo sube y se sostiene, el próximo dividendo trimestral subirá con él. Con el WTI en $89 y subiendo, el mercado ya está anticipando ese efecto.

4) Vista Energy (VIST.US): +10.51% en la semana

Vista Energy (VIST.US) es una empresa argentina de exploración y producción fundada en 2017 que opera casi exclusivamente en Vaca Muerta, la formación de shale oil y gas ubicada en la Patagonia argentina considerada el segundo yacimiento no convencional más grande del mundo. A pesar de su corta historia como compañía pública, cotiza en NYSE y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Vista ha crecido a un ritmo extraordinario, multiplicando su producción por más de seis veces desde su fundación.

Sus costos de extracción en Vaca Muerta compiten directamente con los mejores pozos de la cuenca Pérmica de Texas, ubicándose por debajo de los $45 por barril. La compañía tiene deuda acotada, crecimiento de producción de doble dígito anual y un equipo directivo con amplia experiencia en el sector internacional.

Con el +10.51% acumulado esta semana, Vista es la gran ganadora del grupo. Al ser una empresa de menor capitalización que las demás, su beta al precio del crudo es estructuralmente más alta. los movimientos del Brent se amplifican en su cotización tanto al alza como a la baja. En un momento donde el mercado busca exposición máxima al rally del petróleo, Vista ofrece exactamente producción creciente, costos bajos, sin exposición al Golfo Pérsico y con el Brent como referencia de precio para la mayor parte de sus ventas de exportación. Para el inversor con tolerancia al riesgo, es el nombre con mayor potencial de upside si el conflicto se prolonga.

5) Valero Energy (VLO.US): +9.9% en la semana

Valero Energy (VLO.US) es la mayor refinadora independiente del mundo, con 15 refinerías distribuidas entre EE.UU., Canadá, Reino Unido y América Latina con capacidad total de procesamiento de aproximadamente 3.2 millones de barriles diarios. A diferencia del resto de las empresas de esta lista, Valero no produce petróleo, lo compra, lo procesa y vende los productos derivados: gasolina, diésel, combustible de aviación y productos petroquímicos.

Su modelo de negocio se basa en el margen de refinación, es decir, la diferencia entre el precio al que compra el crudo y el precio al que vende los productos procesados. Fundamentalmente, Valero es una compañía muy eficiente, opera con márgenes históricos sólidos, genera caja libre abundante y tiene un programa de recompra de acciones agresivo que ha reducido su número de acciones a la mitad en la última década.

En teoría, una refinadora debería sufrir cuando el crudo sube porque su materia prima se encarece. Pero el conflicto en Medio Oriente ha dañado refinerías en la región, reduciendo la capacidad global de procesamiento justo cuando la demanda de productos refinados, especialmente diésel, se dispara en Europa y Asia. Los futuros de diésel en Europa acumulan más de un 40% de subida semanal, el mayor movimiento registrado en la historia del contrato. Valero, con todas sus instalaciones fuera de la zona de conflicto y capacidad para procesar crudos alternativos como el ruso o el latinoamericano, está capturando un margen de refinación excepcional. El mercado lo está descontando con claridad los +9.9% en cinco sesiones.

¿Y si el petróleo llega a $100?

Si el flujo a través de Ormuz permanece bajo por otras cinco semanas, el Brent podría cruzar los $100. El ministro de energía de Qatar fue más lejos y habló de $150 en dos o tres semanas si los tanqueros no pueden retomar el paso por el estrecho. El escenario base sigue siendo una normalización gradual con el Brent promediando $76 en el segundo trimestre, pero los mercados de futuros y la prima de riesgo geopolítico dicen otra cosa.

Los analistas advierten además que precios por encima de $100 sostenidos empiezan a ser destructivos incluso para las propias petroleras, ya que pueden deprimir la demanda global y revertir las ganancias actuales. Estas cinco empresas están posicionadas en el lado correcto del trade, porque su geografía, su estructura de negocio y sus costos las ponen exactamente donde el mercado necesita que estén cuando el Estrecho de Ormuz cierra.

___________________

