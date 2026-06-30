El PIB británico crece menos de lo previsto, mientras el comercio minorista alemán sorprende al alza

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El PIB trimestral del Reino Unido cumple las previsiones con un avance del 0,6% impulsado por los servicios (+0,8%)
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El crecimiento económico interanual británico se queda en el 0,9%, por debajo del 1,1% proyectado por el consenso
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Los ingresos reales disponibles de los hogares sufren un revés al caer un 0,8% en el primer trimestre de 2026
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Las ventas minoristas en Alemania baten expectativas con un sólido repunte interanual del 1,8%
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El PIB trimestral del Reino Unido cumple las previsiones con un avance del 0,6% impulsado por los servicios (+0,8%)
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El crecimiento económico interanual británico se queda en el 0,9%, por debajo del 1,1% proyectado por el consenso
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Los ingresos reales disponibles de los hogares sufren un revés al caer un 0,8% en el primer trimestre de 2026
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Las ventas minoristas en Alemania baten expectativas con un sólido repunte interanual del 1,8%
La economía del Reino Unido creció un 0,9% interanual en su última lectura, quedando por debajo tanto del dato anterior como de las expectativas del mercado del 1,1%, mientras que el crecimiento del PIB trimestral se mantuvo sin cambios en el 0,6%, en línea con las previsiones. En Alemania, las ventas minoristas sorprendieron al alza con un aumento del 1,1% mensual y del 1,8% interanual, superando cómodamente las expectativas; por su parte, los precios de importación subieron un 0,7% respecto al mes anterior, el superávit por cuenta corriente se redujo hasta los 22.100 millones de euros y la inversión empresarial creció un 0,9% trimestral, en línea con lo previsto.
Datos del PIB del Reino Unido
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El PIB real del Reino Unido aumentó un 0,6% trimestral en el primer trimestre de 2026, confirmando la estimación preliminar y marcando una clara aceleración frente al crecimiento revisado del 0,1% registrado en el cuarto trimestre de 2025. La expansión fue generalizada, con una contribución positiva de los tres sectores principales.
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El sector servicios actuó como el principal motor de crecimiento, registrando un avance del 0,8%, lo que sugiere que la actividad interna se mantuvo resiliente al inicio del año.
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El crecimiento del PIB anual para 2025 se revisó ligeramente a la baja, situándose en el 1,3% frente al 1,4% estimado previamente, tras un crecimiento del 1,0% en 2024. Estas revisiones fueron relativamente menores y reflejaron principalmente la actualización de los datos de origen y ajustes estacionales.
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El PIB real per cápita aumentó un 0,6% en el primer trimestre y se situó un 0,7% por encima del nivel de hace un año, lo que apunta a una modesta mejora en la producción económica por persona.
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La situación de los hogares mostró un panorama menos favorable. Los ingresos reales disponibles de los hogares per cápita cayeron un 0,8% en el primer trimestre, revirtiendo parte del aumento del 1,2% observado en el cuarto trimestre de 2025.
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La tasa de ahorro de los hogares también disminuyó, contrayéndose 0,7 puntos porcentuales hasta el 8,9%, debido principalmente a una menor contribución del ahorro no ligado a pensiones.
Gráfico del par EUR/GBP (velas diarias)
Fuente: xStation5
Fuente: ons.gov.uk
Fuente: ons.gov.uk
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