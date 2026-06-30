El PIB británico crece menos de lo previsto, mientras el comercio minorista alemán sorprende al alza

Las ventas minoristas en Alemania baten expectativas con un sólido repunte interanual del 1,8%

Los ingresos reales disponibles de los hogares sufren un revés al caer un 0,8% en el primer trimestre de 2026

El crecimiento económico interanual británico se queda en el 0,9%, por debajo del 1,1% proyectado por el consenso

El PIB trimestral del Reino Unido cumple las previsiones con un avance del 0,6% impulsado por los servicios (+0,8%)

Conclusiones clave El PIB trimestral del Reino Unido cumple las previsiones con un avance del 0,6% impulsado por los servicios (+0,8%)

El crecimiento económico interanual británico se queda en el 0,9%, por debajo del 1,1% proyectado por el consenso

Los ingresos reales disponibles de los hogares sufren un revés al caer un 0,8% en el primer trimestre de 2026

Las ventas minoristas en Alemania baten expectativas con un sólido repunte interanual del 1,8%

La economía del Reino Unido creció un 0,9% interanual en su última lectura, quedando por debajo tanto del dato anterior como de las expectativas del mercado del 1,1%, mientras que el crecimiento del PIB trimestral se mantuvo sin cambios en el 0,6%, en línea con las previsiones. En Alemania, las ventas minoristas sorprendieron al alza con un aumento del 1,1% mensual y del 1,8% interanual, superando cómodamente las expectativas; por su parte, los precios de importación subieron un 0,7% respecto al mes anterior, el superávit por cuenta corriente se redujo hasta los 22.100 millones de euros y la inversión empresarial creció un 0,9% trimestral, en línea con lo previsto. Datos del PIB del Reino Unido El PIB real del Reino Unido aumentó un 0,6% trimestral en el primer trimestre de 2026, confirmando la estimación preliminar y marcando una clara aceleración frente al crecimiento revisado del 0,1% registrado en el cuarto trimestre de 2025. La expansión fue generalizada, con una contribución positiva de los tres sectores principales.

El sector servicios actuó como el principal motor de crecimiento, registrando un avance del 0,8%, lo que sugiere que la actividad interna se mantuvo resiliente al inicio del año.

El crecimiento del PIB anual para 2025 se revisó ligeramente a la baja, situándose en el 1,3% frente al 1,4% estimado previamente, tras un crecimiento del 1,0% en 2024. Estas revisiones fueron relativamente menores y reflejaron principalmente la actualización de los datos de origen y ajustes estacionales.

El PIB real per cápita aumentó un 0,6% en el primer trimestre y se situó un 0,7% por encima del nivel de hace un año, lo que apunta a una modesta mejora en la producción económica por persona.

La situación de los hogares mostró un panorama menos favorable. Los ingresos reales disponibles de los hogares per cápita cayeron un 0,8% en el primer trimestre, revirtiendo parte del aumento del 1,2% observado en el cuarto trimestre de 2025.

La tasa de ahorro de los hogares también disminuyó, contrayéndose 0,7 puntos porcentuales hasta el 8,9%, debido principalmente a una menor contribución del ahorro no ligado a pensiones. Gráfico del par EUR/GBP (velas diarias) Fuente: xStation5 Fuente: ons.gov.uk Fuente: ons.gov.uk

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