Mercados a Observar Hoy: NATGAS.EU, SILVER y EURUSD (10.08.2026)

Los futuros de acciones en Estados Unidos comienzan la semana con sesgo alcista, manteniendo el impulso de los máximos históricos alcanzados por el S&P 500 durante la semana pasada. El movimiento se apoya en unos datos de empleo más débiles de lo esperado, que reforzaron la expectativa de que la Reserva Federal podría adoptar una postura menos restrictiva en los próximos meses. En ese contexto, la atención del mercado se traslada ahora a los datos de inflación de Estados Unidos, que serán claves para evaluar si la Fed tiene margen para pausar o moderar futuras subidas de tasas.

En materias primas, el petróleo vuelve a subir en un escenario de mayor incertidumbre en Oriente Medio. Irán y Omán aún no logran cerrar un acuerdo definitivo para normalizar el tránsito marítimo por el estrecho de Ormuz, aunque el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, señaló durante el fin de semana que un entendimiento estaba “muy cerca”. Aun así, Teherán descartó por ahora negociaciones directas con Estados Unidos, lo que mantiene elevada la prima de riesgo geopolítico y limita una normalización rápida en los flujos energéticos.

NATGAS.EU

El gas natural europeo sube y recupera buena parte de las pérdidas de la semana anterior, apoyado por la incertidumbre sobre la reapertura completa del transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz. La falta de un acuerdo definitivo entre Irán y Omán mantiene al mercado sensible a cualquier señal de restricción en los flujos de energía, especialmente en un contexto donde Europa sigue expuesta a episodios de volatilidad en el suministro global de GNL. Aunque el tono diplomático ha mejorado, las exigencias de Teherán hacia Washington sugieren que el alivio para el mercado energético podría ser gradual y no inmediato.

A nivel técnico, el precio logró defender la zona del 50% de retroceso de Fibonacci en torno a 52,31, que coincide con una zona relevante de soporte horizontal cercana a 51,52. Desde ese punto, el activo rebotó y volvió a situarse sobre la media móvil de 21 periodos, lo que muestra que la presión compradora sigue presente pese a la corrección reciente. La primera resistencia se ubica en 58,79, nivel del 23,6% de Fibonacci y zona que el precio está intentando recuperar. Una consolidación por encima de esta área abriría espacio hacia 64,25, máximo reciente. En cambio, una pérdida de 55,21 y luego de 52,31 debilitaría la estructura de recuperación y podría llevar nuevamente al precio hacia 49,41.

Fuente: xStation

SILVER

La plata mantiene el impulso alcista tras los datos de empleo de Estados Unidos de la semana pasada, que mostraron una desaceleración del mercado laboral y redujeron parcialmente las expectativas de nuevas subidas de tasas por parte de la Reserva Federal. La caída del dólar y el retroceso de los rendimientos reales han favorecido a los metales preciosos, especialmente en un entorno donde los inversores vuelven a buscar cobertura frente a la incertidumbre macroeconómica y geopolítica. La plata, además, se beneficia de su doble condición de metal precioso e industrial, lo que amplifica sus movimientos cuando mejora el apetito por riesgo.

En el gráfico diario, el precio superó la zona de 60,95, que era una resistencia relevante y ahora pasa a funcionar como soporte inmediato. La ruptura es técnicamente importante porque se produce después de una fase de acumulación cerca de los mínimos recientes y con una divergencia alcista previa en el MACD. Además, el precio vuelve a cotizar por encima de su media móvil de 50 periodos, reforzando la señal de recuperación de corto plazo. Mientras se mantenga sobre 60,95, el escenario favorece una extensión hacia 71,65, donde se encuentra la siguiente resistencia clave y la media móvil de 200 periodos. Si el precio pierde nuevamente 60,95, el movimiento podría volver a entrar en fase de consolidación, con soporte relevante en la zona de 57–58 y luego en 48,27.

​​​​​​​

Fuente: xStation

EURUSD

El EURUSD repunta apoyado por la debilidad del dólar tras el dato de empleo en Estados Unidos. La lectura más débil del mercado laboral redujo las expectativas de una Fed más agresiva, presionando al dólar y favoreciendo a las divisas europeas. Al mismo tiempo, la zona euro ha mostrado señales de mejora en sus indicadores de actividad, con PMI recientes apuntando a una mayor tasa de crecimiento, lo que mejora parcialmente la percepción sobre la economía regional. Este cruce, por tanto, combina un dólar más débil con una lectura algo más constructiva para Europa.

A nivel técnico, el par defendió la zona de soporte de 1,1389, que ya había funcionado como piso relevante en movimientos anteriores. Desde ahí, el precio logró romper la zona pivote de 1,1482 y actualmente se aproxima a la media móvil de 200 periodos, ubicada cerca de 1,1628. Esta área será clave, porque coincide con una resistencia dinámica y con una zona donde el precio podría encontrar presión vendedora. El MACD acompaña la recuperación, con una estructura de divergencia alcista previa y un cruce positivo que respalda el rebote. Si el precio consolida sobre 1,1482, el siguiente objetivo técnico se ubica en 1,1685. En cambio, si vuelve a perder 1,1482, el par podría regresar hacia 1,1389, nivel que sigue siendo el soporte clave para mantener vigente la recuperación.

​​​​​​​

Fuente: xStation

