El PIB de Alemania es menor de lo esperado

El PIB del segundo trimestre de Alemania se revisó a la baja, mostrando una caída trimestral del 0,2 % (sin ajustar estacionalmente) y un aumento interanual del 0,0 %, inferior a las estimaciones iniciales. Tanto el sector manufacturero como la construcción tuvieron un rendimiento inferior en junio. El gasto de consumo aumentó modestamente (+0,3 % trimestral), pero el consumo privado apenas aumentó (+0,1 %), un dato más débil de lo que sugería el informe preliminar. Si bien los datos anteriores apuntan a un segundo trimestre que no se esperaba, la actividad comercial a principios del tercer trimestre muestra algunas señales positivas, aunque la inminente imposición de aranceles estadounidenses, en particular sobre los automóviles, podría lastrar el crecimiento en los próximos meses.

08:00 AM , Alemania - Datos del PIB:

PIB alemán (T2): actual: -0,3 % intertrimestral; pronóstico: -0,1 % intertrimestral; anterior: 0,3 % intertrimestral;

PIB alemán (T2): actual 0,2% interanual; pronóstico 0,4% interanual; anterior 0,3% interanual;

