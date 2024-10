El PIB de España más alto de lo esperado📌

Datos de PIB del segundo trimestre del 2024: PIB español: real 3,1 % interanual; previsión 2,9 % interanual; anterior 2,6 % interanual;

PIB intertrimestral: 0,8% reportado frente al 0,8% esperado Opinión del equipo de análisis de XTB Los datos de PIB del segundo trimestre se corrigen al alza y sigue el camino de las previsiones tanto del Banco de España como de la OCDE, que han aumentado sus previsiones de crecimiento para este 2024 para España. Este dato junto al de inflación, suponen una inyección de confianza para el consumidor español, que se está viendo beneficiado de un desempeño del turismo muy fuerte y una recuperación más rápida que la mayoría de países del mundo. En otros países el turismo aún está por debajo de los niveles pre-pandemia e incluso en algunos casos se estima que será en 2025 cuando se alcancen esos niveles previos, por lo que nuestro país se beneficia de esta diferencia. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil También hay que indicar que la caída de PIB de España fue mayor de las del resto de países de nuestro entorno, por no decir que la recuperación ha sido más lenta, por lo que estaríamos hablando de un efecto retraso.

