El platino sube un 4% 📈

El platino en máximos históricos, mayor demanda de metales preciosos y las expectativas de recortes Fed 📈

Las expectativas de recortes en las tasas de interés de EE. UU., los precios récord del oro acercándose a los 3.790 dólares por onza y la debilidad del dólar están impulsando fuertes alzas en el mercado del platino, que sube un 4,3% hoy. En los últimos días, los flujos netos hacia los ETF de oro alcanzaron su nivel más alto desde 2021.

La perspectiva de menores tasas de interés en EE. UU. (así como recortes en otros bancos centrales) respalda la liquidez global y el impulso crediticio, lo que se traduce habitualmente en un mayor interés en el platino al contado, no solo con fines de inversión, sino también para aplicaciones industriales y automotrices.

Los datos de EE. UU. de hoy fueron más débiles de lo esperado (PMI de septiembre, índice regional de la Fed de Richmond), mientras que funcionarios de la Reserva Federal (incluida Michelle Bowman) señalaron riesgos de un deterioro significativo del mercado laboral, lo que podría llevar a la Fed a recortes aún más agresivos. Los inversores ya descuentan al menos dos recortes de tasas en EE. UU. este año.

El fuerte repunte del oro no solo está impulsando el interés en los metales preciosos en general, sino que también está devolviendo al platino al “favor” dentro del sector de la joyería. El interés en el platino como alternativa de lujo, más barata y rara frente al oro, ha repuntado tras años de demanda latente en la joyería de oro blanco.

Platino (gráficos)

Los precios del platino suben hoy cerca de un 5%, acercándose a los máximos previos en torno a los 1.480 dólares por onza, donde ha surgido una primera zona de fuerte presión vendedora.

Fuente: xStation5

Los precios del platino (gráfico en color dorado) se están moviendo en línea con la dinámica del oro, aunque la volatilidad es mayor y los movimientos de precios son más abruptos.

Fuente: xStation5

Fuente: xStation 5