El PMI de la Eurozona supera las expectativas

- El PMI de la eurozona para el mes de marzo sorprende positivamente
- La Eurozona registra un dato del 51,6, por encima de las expectativas
- El PMI de la eurozona para el mes de marzo sorprende positivamente
- La Eurozona registra un dato del 51,6, por encima de las expectativas
Los datos del PMI manufacturero europeo de marzo ofrecieron sorpresas mayoritariamente positivas, aunque el panorama general sigue siendo mixto. La Eurozona registró un dato de 51,6, por encima de las expectativas y del mes anterior, señalando una expansión continuada del sector manufacturero.
PMI de la Eurozona
- Eurozona: 51,6 (previsión: 51,4; previo: 51,4)
- Alemania: 52,2 (previsión: 51,7; previo: 51,7)
- Italia: 51,3 (previsión: 50,9; previo: 50,6)
- Francia: 50,0 (previsión: 50,2; previo: 50,2)
- Suiza: 53,3 (previsión: 47,0; previo: 47,4)
- España: 48,7 (previsión: 50,4; previo: 50,0)
- Suecia: 56,3 (previo: 56,1)
- Polonia: 48,7 (previsión: 47,2; previo: 47,1)
España decepciona, pero Suiza sorprende
La sorpresa más destacada fue Suiza, con un espectacular 53,3 frente al consenso de 47,0 —una de las mayores desviaciones positivas registradas. Alemania refuerza su papel como motor industrial europeo con un 52,2, superando claramente las previsiones y sugiriendo que la mayor economía de la región está saliendo de un periodo prolongado de debilidad.
En el lado negativo, España decepcionó al caer por debajo del umbral de 50 (48,7 vs. 50,4 esperado), indicando contracción tras un mes de crecimiento. Polonia mejoró ligeramente hasta 48,7, superando expectativas, pero sigue en territorio contractivo —otro mes más por debajo de 50.
En conjunto, los datos transmiten un tono moderadamente positivo para el euro, aunque la clara divergencia entre las economías centrales y la periferia podría complicar la evaluación del estado general de la Eurozona por parte del BCE.
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