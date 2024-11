El posible avance de la política de conducción autónoma bajo la administración Trump impulsa a Tesla, las acciones suben un 7% en la preapertura 📈

Las acciones de Tesla (TSLA.US) est谩n subiendo un 6,70% en la preapertura tras los informes de que el equipo de transici贸n de Donald Trump pretende establecer un marco federal para regular los veh铆culos aut贸nomos a trav茅s del Departamento de Transporte de Estados Unidos. Se espera que la pol铆tica impulse las iniciativas de veh铆culos aut贸nomos de Tesla, benefici谩ndose de la fuerte influencia del CEO Elon Musk en la administraci贸n entrante. Adem谩s, Musk tambi茅n fue designado para dirigir un nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, lo que posiciona a煤n m谩s a Tesla para obtener ventajas regulatorias en sus ambiciones de veh铆culos aut贸nomos. Esto podr铆a ser un potencial cambio de juego para Tesla, al aliviar los obst谩culos regulatorios y acelerar el despliegue de tecnolog铆as aut贸nomas como los "robotaxis" de Tesla y los sistemas de conducci贸n aut贸noma completa (FSD). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation 5

