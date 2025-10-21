El precio de la plata se desploma un 5%

-
La plata se desploma un 5,1%, cayendo por debajo del nivel de 50 dólares, registrando su mayor descenso diario desde abril.
-
Los factores clave incluyen la disminución del riesgo político en EE. UU., el renovado optimismo comercial entre EE. UU. y China, y una ruptura técnica de la línea de tendencia alcista acelerada.
-
La plata se desploma un 5,1%, cayendo por debajo del nivel de 50 dólares, registrando su mayor descenso diario desde abril.
-
Los factores clave incluyen la disminución del riesgo político en EE. UU., el renovado optimismo comercial entre EE. UU. y China, y una ruptura técnica de la línea de tendencia alcista acelerada.
La corrección se produce tras un período en el que circularon imágenes de colas frente a las tiendas físicas de lingotes, lo que sugiere un aumento del miedo a perderse algo (FOMO, por sus siglas en inglés) entre los clientes minoristas que no estaban familiarizados con los metales preciosos. La entrada de los inversores menos experimentados en un mercado se considera con frecuencia una señal contraria. Si bien los fundamentos subyacentes del mercado se mantienen sólidos, los retrocesos son habituales, especialmente cuando se alinean varios catalizadores:
- Disminuye el riesgo político en EE. UU.: Es posible un acuerdo entre republicanos y demócratas a finales de esta semana, lo que allana el camino para que finalizar el cierre del gobierno estadounidense. Este avance eliminaría una capa de riesgo geopolítico del mercado.
- Optimismo comercial: Donald Trump ha declarado que un acuerdo comercial con China será "magnífico" y planea reunirse con Xi Jinping en la cumbre de la APEC a finales de este mes.
- Cambios en los inventarios del COMEX: Los inventarios de plata en el COMEX han comenzado a disminuir, una tendencia que podría indicar el regreso del metal a Londres.
Precio de la plata
El precio retrocede significativamente, cayendo por debajo de los 50 dólares por onza. Además, se está rompiendo la línea de tendencia alcista acelerada, iniciada en la segunda quincena de septiembre. Si esta corrección se extiende más allá de una toma puntual de benficios, el siguiente nivel de soporte clave se sitúa en los 47 dólares por onza, coincidiendo con la media móvil de 30 días.
Fuente : Plataforma de XTB
Restricciones de exportación a China y resultados débiles provocan corrección en Wall Street
Dólar en Colombia hoy 22 de octubre en los $3.888: rebote técnico apunta a los $4.058
🛢️El crudo WTI sube más de un 2 %
Los inventarios de petróleo cayeron a pesar de las expectativas de aumento.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "