🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (13.03.2026)

- Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales activos del mercado desde un enfoque de corto plazo.
- Comienza tu día de trading con toda la actualidad en los mercados financieros. Recorrido por la situación que atraviesan los principales activos del mercado desde un enfoque de corto plazo.
👉 ¿Quieres operar con una plataforma profesional?
Abre tu cuenta real en XTB aquí
Dólar Hoy México: se acerca a 18 pesos mexicanos ante tensiones geopolíticas y expectativa por decisión de la Fed
Europa rebota mientras crecen las esperanzas de reabrir el tráfico en el estrecho de Ormuz
Calendario semanal de mercados: agenda internacional y regional (16/03 /2026- 20/03/2026)
Dólar Hoy en Chile: cae hacia los $900 ante debilidad global del dólar y repunte del cobre
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "