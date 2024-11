El precio del bitcoin roza los 100.000 dólares

El precio del bitcoin sube a un récord de 99.300 dólares, acercándose a la marca histórica de 100.000 dólares por el optimismo sobre la presidencia de Trump. El mercado de criptomonedas ha conseguido un billón de dólares desde la elección, ya que la industria anticipa regulaciones más amigables. Situación en los mercados asiáticos Los mercados asiáticos suben en general, liderados por la tecnología y los fabricantes de chips. El Nikkei avanza un 1,2%, el KOSPI añadió un 1,2%, el ASX 200 subió un 1,1%. El índice MSCI Asia Pacific subió un 0,7%. Los mercados chinos tuvieron un rendimiento inferior, con el CSI 300 cayendo un 0,5% en medio de la incertidumbre sobre el estímulo. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El IPC básico de Japón subió un 2,3% interanual en octubre, ligeramente por encima de las expectativas, pero marcando el segundo mes consecutivo de desaceleración. Los precios de los alimentos no perecederos subieron un 3,8%, y el arroz subió un 58,9%, el más alto desde 1971. Las expectativas de subida de tipos del BOJ aumentan para la reunión de diciembre. El yen japonés se estabiliza después de los datos del IPC, con el USDJPY en 154,50. Ueda del BOJ señala un escrutinio más cercano de los datos antes de la reunión de diciembre, al tiempo que enfatiza el impacto del yen en las perspectivas políticas. Otras noticias de la mañana Los futuros de EE. UU. se mantienen estables mientras las tensiones entre Rusia y Ucrania aumentan después de que Moscú lanza un ataque con misiles hipersónicos y amenaza con represalias nucleares. NVIDIA alcanza un máximo histórico por la fuerte demanda de chips de IA, mientras que Alphabet cae por preocupaciones de ruptura. Las acciones y bonos de Adani Group bajo presión después de la acusación de fraude en Estados Unidos. S&P rebaja la perspectiva de tres entidades de Adani a negativa, citando riesgos de acceso a la financiación. La empresa insignia Adani Enterprises se desplomó un 22,6%. El grupo cancela la venta de bonos por 600 millones de dólares. El índice del dólar se mantiene estable cerca del máximo de un año en 107,06, ya que los mercados reducen las expectativas de recorte de tasas de la Fed en diciembre. Goolsbee de la Fed de Chicago cree que las tasas se moverán "bajando un poco" a medida que la inflación se alivie. Los rendimientos del Tesoro caen, con el bono a 10 años ligeramente a la baja. El petróleo avanza por los crecientes riesgos de Rusia y Ucrania, con el Brent a 73,77 dólares y el WTI a 70,10 dólares. Ambos contratos suben un 4-5% durante la semana. El oro extiende su repunte a la quinta sesión debido a preocupaciones geopolíticas y actualmente se encuentra en 2687 dólares la onza. DirecTV cancela la adquisición planeada de Dish Network después de no lograr la aprobación de los tenedores de bonos para el canje de deuda. Eventos clave por delante: PMI preliminares de Europa y el Reino Unido, datos de ventas minoristas del Reino Unido, la atención sobre la decisión política del BOJ aumenta después de los datos de inflación.

