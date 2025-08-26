El precio del café se hunde un 3% 📉

Los futuros de Café Arábica en el ICE caen en medio de una fuerte toma de beneficios y liquidación de posiciones largas, a pesar de que StoneX redujo el pronóstico de producción de Brasil.
-
La cosecha total de Arábica para 2025/26 se estima en 62,3 millones de sacos (-3,4% frente a la estimación anterior, -5,4% interanual).
-
La producción de Arábica se redujo drásticamente a 36,5 millones de sacos (-18,4% interanual) debido a rendimientos decepcionantes.
-
El Robusta alcanzó un récord de 25,8 millones de sacos (+21,9% interanual), gracias al riego y a un clima favorable.
-
La sequía del año pasado afectó negativamente al rendimiento del Arábica, pero este se benefició del riego intensivo y la expansión de la superficie cultivada.
-
Sin embargo, StoneX prevé un panorama más prometedor para la cosecha de Arábica en 2026/27: la floración comienza en aproximadamente un mes; las lluvias de noviembre a marzo revitalizaron los árboles, lo que sugiere una recuperación en el próximo ciclo.
-
El impacto de las heladas en Minas Gerais es limitado según el informe (aproximadamente 400.000 sacos).
-
Las regiones de Robusta se mantienen fuertes con un alto potencial de producción el próximo año.
Precio del café
El café cae casi un 3%, probando el importante soporte de la EMA50 (línea naranja).
Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamenteHazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Fuente : Plataforma de XTB
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "