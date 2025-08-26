Leer más

El precio del café se hunde un 3% 📉

09:31 26 de agosto de 2025

Los futuros de Café Arábica en el ICE caen en medio de una fuerte toma de beneficios y liquidación de posiciones largas, a pesar de que StoneX redujo el pronóstico de producción de Brasil.

  • La cosecha total de Arábica para 2025/26 se estima en 62,3 millones de sacos (-3,4% frente a la estimación anterior, -5,4% interanual).

  • La producción de Arábica se redujo drásticamente a 36,5 millones de sacos (-18,4% interanual) debido a rendimientos decepcionantes.

  • El Robusta alcanzó un récord de 25,8 millones de sacos (+21,9% interanual), gracias al riego y a un clima favorable.

  • La sequía del año pasado afectó negativamente al rendimiento del Arábica, pero este se benefició del riego intensivo y la expansión de la superficie cultivada.

  • Sin embargo, StoneX prevé un panorama más prometedor para la cosecha de Arábica en 2026/27: la floración comienza en aproximadamente un mes; las lluvias de noviembre a marzo revitalizaron los árboles, lo que sugiere una recuperación en el próximo ciclo.

  • El impacto de las heladas en Minas Gerais es limitado según el informe (aproximadamente 400.000 sacos).

  • Las regiones de Robusta se mantienen fuertes con un alto potencial de producción el próximo año.

Precio del café

El café cae casi un 3%, probando el importante soporte de la EMA50 (línea naranja).

Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente

Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil
GrÃ¡fico con la cotizaciÃ³n del cafÃ©

Fuente : Plataforma de XTB

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "

Compartir:
Volver

Análisis de mercado

27.08.2025
18:57

🔝S&P 500 cerca del récord antes de Nvidia

Futuros, ponderación y nivel récord Los futuros del S&P 500 suben aproximadamente un 0,1% antes de los resultados financieros de Nvidia,...

 18:40

Resultados Trimestrales de NVIDIA: ¿Volverá a Sorprender el Gigante de la IA al Mercado?

Publicación y volatilidad esperada Hoy, después del cierre del mercado, Nvidia (NVDA.US) publicará sus resultados financieros....

 17:59

Dólar en Colombia hoy: sube frente al peso por tensiones externas

Dólar gana terreno frente al peso colombiano en jornada marcada por tensiones externas El dólar en Colombia inició la jornada del...
Más noticias

Únete a más de 1.700.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app
Los instrumentos financieros que ofrecemos, especialmente los Contratos por Diferencia ("CFD"), pueden ser muy riesgosos.
Las acciones fraccionadas (AF) son un derecho fiduciario adquirido de XTB sobre partes fraccionadas de acciones y ETF. Las AF no son un instrumento financiero separado. Los derechos corporativos limitados están asociados con AF.
El Forex y los CFDs son productos de riesgo