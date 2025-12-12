El precio del dólar en Colombia avanza este 12 de diciembre.

Las expectativas de recortes de tasas de la Fed y cambios en su liderazgo generan volatilidad cambiaria.

El precio del dólar en Colombia registra un repunte este 12 de diciembre , presionando al peso colombiano.

El dólar sube en Colombia este 12 de diciembre y el peso opera en números rojos

El precio del dólar en Colombia registra un avance relevante en la jornada de este jueves 12 de diciembre de 2025, reflejando un desempeño negativo del peso colombiano en el inicio de la sesión cambiaria.

La divisa estadounidense se cotiza en promedio en 3.750,32 pesos colombianos, lo que implica una variación positiva de 0,41% frente a los 3.734,97 pesos registrados en la jornada previa, de acuerdo con datos de Dow Jones.

Con este movimiento, el dólar interrumpe una racha de dos sesiones consecutivas a la baja, retomando impulso frente a la moneda local en un contexto de mayor incertidumbre internacional.

Comportamiento reciente del dólar en Colombia

En la última semana, el dólar estadounidense acumula un avance de 0,37% frente al peso colombiano. No obstante, al observar un horizonte de doce meses, la divisa aún muestra un descenso acumulado de 9,46%, lo que refleja que el peso mantiene una ganancia estructural en términos anuales, pese a la volatilidad de corto plazo.

¿Por qué sube el dólar este 12 de diciembre?

Si bien el dólar avanza frente al peso colombiano en esta sesión, el movimiento se produce en un contexto de debilidad global del dólar. Según un análisis financiero de Monex, el comportamiento del tipo de cambio está influido por el incremento en las expectativas de que la Reserva Federal podría recortar su tasa de interés en 25 puntos base en su próxima reunión.

A este factor se suma el impacto de recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, quienes señalaron que ya existe claridad sobre quién será el sucesor de Jerome Powell al frente de la Reserva Federal.

Este anuncio elevó la especulación en torno a Kevin Hassett como posible próximo presidente de la Fed, un perfil percibido por el mercado como menos restrictivo en materia de política monetaria, lo que ha incrementado la volatilidad en los mercados cambiarios emergentes, incluido Colombia.

Cotización del peso colombiano en la sesión actual

En la sesión de apertura de este jueves 12 de diciembre de 2025, el peso colombiano cotiza en torno a los 3.797,69 pesos por dólar en el mercado de divisas de Estados Unidos, registrando una variación diaria de -0,13% en comparación con la jornada anterior.

Volatilidad y tendencia del peso colombiano

La volatilidad del peso colombiano en la última semana se ubicó en 8,61%, un nivel inferior a su volatilidad anual de 10,13%, lo que sugiere un comportamiento relativamente más estable en el corto plazo frente a su promedio histórico.

En términos de tendencia, la cotización del peso ha mostrado un fortalecimiento durante los últimos tres días, con una recuperación gradual frente al dólar. Este comportamiento podría interpretarse como una mejora en la confianza del mercado, aunque analistas advierten que esta dinámica podría ser transitoria y depender en gran medida de factores externos, como la política monetaria de la Fed y la evolución del dólar a nivel global.

Un análisis más profundo será clave para evaluar la sostenibilidad de estos movimientos en el cierre de 2025 y el inicio de 2026.