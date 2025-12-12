Wall Street abre bajo presión por desregulación y dudas sobre la IA

Al inicio de la sesión del viernes en Estados Unidos, se observa la continuidad del sentimiento nervioso de la jornada previa. El jueves, los principales índices de Wall Street cayeron más de 1%, aunque hacia el cierre los compradores lograron mantener la iniciativa. La sesión abre con una caída cercana al 1% en los futuros del Nasdaq 100. El mercado podría volver a cuestionar la sostenibilidad del boom de la IA y si los recortes esperados por parte de la Fed son adecuados a la situación económica actual.

Austan Goolsbee, miembro de la FED conocido por su enfoque conservador respecto a la baja de tasas, ofrecerá hoy un discurso. Los mercados esperan señales desde el ala más hawkish del comité.

Donald Trump firmó un decreto que prohíbe a los estados individuales introducir regulaciones locales sobre inteligencia artificial. El Secretario de Comercio dispone de 90 días para evaluar las leyes estatales existentes que entren en conflicto con el nuevo documento, el cual fue redactado en estrecha colaboración con representantes de Google, Nvidia, OpenAI y Apple.

Nasdaq 100 (D1)

Fuente: xStation5



En el gráfico se observa una formación que podría derivar en un patrón Hombro-Cabeza-Hombro extendido. Para los compradores, la tarea clave será defender los niveles FIBO 23,6 y FIBO 50, lo que permitiría invalidar el escenario de corrección. El soporte de la demanda no proviene solo de los niveles FIBO, sino también de la media EMA100. Adicionalmente, se aprecia un estrechamiento repentino entre la línea de señal y el MACD, lo que podría anticipar las primeras señales de debilidad en las valoraciones.

Noticias corporativas: