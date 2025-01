El precio del petróleo se mantiene alto a pesar del informe de inventarios mixtos

Los inventarios comerciales de crudo en Estados Unidos cayeron en 1.962 millones de barriles, según los últimos datos de la EIA. Esta disminución superó el pronóstico de consenso de una caída de 0.85 millones de barriles. La semana anterior mostró una disminución de 0.959 millones de barriles. Sin embargo, vale la pena señalar que algunas previsiones del mercado anticipaban una caída mayor, de alrededor de 3.5 millones de barriles, mientras que el Instituto Americano del Petróleo (API) informó una disminución de 2.4 millones de barriles a principios de la semana. Inventarios de Crudo en Cushing: Contraste con la Caída de la Semana Anterior.

Los inventarios de crudo en Cushing, Oklahoma, aumentaron en 0.765 millones de barriles. Esto marca un cambio significativo respecto a la caída de 2.502 millones de barriles de la semana anterior. No se dispuso de pronósticos formales para los inventarios en Cushing. Inventarios de Destilados: Incremento Sustancial Supera Expectativas.

Los inventarios de destilados, que incluyen diésel y aceite de calefacción, registraron un aumento sustancial de 3.077 millones de barriles, superando significativamente la previsión de 1.34 millones de barriles. La cifra de la semana anterior fue de 6.071 millones de barriles. Inventarios de Gasolina: Incremento Significativo Muy por Encima de las Expectativas.

Los inventarios de gasolina también registraron un aumento significativo, subiendo 5.852 millones de barriles, muy por encima del incremento anticipado de 2.6 millones de barriles. La cifra de la semana anterior fue de 6.330 millones de barriles. Reacción del Mercado: El Crudo se Recupera Tras una Caída Inicial en un Informe Mixto de Inventarios.

El informe de inventarios de la EIA presenta un panorama mixto. Aunque los inventarios de crudo disminuyeron, la magnitud de la caída varió considerablemente en comparación con diferentes pronósticos, quedando por debajo de algunas proyecciones y superando otras. Además, la caída fue menor que la reportada por el API. Mientras tanto, los inventarios de productos refinados experimentaron incrementos, con un fuerte aumento en las existencias de destilados frente a las expectativas de una disminución. En respuesta a los datos, los precios del crudo inicialmente bajaron. Sin embargo, esas pérdidas ya se han recuperado, y el crudo West Texas Intermediate (WTI) está probando nuevos máximos diarios por encima de los 79 dólares por barril.

