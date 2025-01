El real brasileño se deprecia: producción industrial y tensiones comerciales afectan la divisa

El real brasileño (BRL) cerró con una caída del 0,9% frente al dólar estadounidense (USD), con el tipo de cambio moviéndose entre 6,06 y 6,14 durante la jornada. La debilidad del real reflejó una combinación de factores internos y externos, destacando la contracción en la producción industrial de Brasil y el aumento de tensiones comerciales globales. A las 9:00 (GMT -3) se publicaron los datos de producción industrial de noviembre, que mostraron una caída mensual del 0,6%, marcando el segundo mes consecutivo de retroceso. Este resultado fue más pronunciado que el esperado (-0,5%) y afectó a 19 de los 25 sectores industriales analizados. Entre los más golpeados estuvieron los vehículos de motor (-11,5%), productos derivados del petróleo (-3,5%) y alimentos (-1,2%). Aunque en términos interanuales la producción creció un 1,7%, fue el avance más bajo en seis meses, lo que evidenció la fragilidad del sector manufacturero brasileño. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: Tradingeconomics. Simultáneamente, la divisa se vio afectada por el anuncio del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, quien propuso declarar una emergencia económica nacional para imponer aranceles generalizados a las importaciones. Este anuncio generó preocupación entre los exportadores brasileños, particularmente en el sector de commodities, que ya enfrenta una demanda debilitada por parte de China. El panorama se complicó con la fortaleza del dólar estadounidense, impulsada por sólidos datos económicos en Estados Unidos que redujeron las expectativas de recortes adicionales en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Esto incrementó la presión sobre monedas emergentes como el real brasileño, amplificando la volatilidad. A nivel local, el desempeño débil del sector industrial y las incertidumbres fiscales continúan pesando sobre el real, a pesar de indicadores positivos como el aumento de 11,21% en los ingresos fiscales de noviembre y un PMI compuesto de 51,5 en diciembre, que reflejó una ligera expansión en la actividad privada.



