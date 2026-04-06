El rebote en Wall Street continúa antes de la apertura americana; Netflix sube tras mejora de recomendación de Goldman Sachs

Antes de la apertura americana, los futuros de índices en EE.UU. devolvieron una pequeña parte de las ganancias registradas previamente. Los futuros del NASDAQ 100 (US100) retrocedieron desde aproximadamente 24.380 a 24.300 puntos, pero aún suben más de 0,7% en términos intradía. La atención de los inversionistas está centrada en los datos de ISM Servicios de EE.UU., que se publicarán a las 15:00 GMT, así como en las negociaciones en curso entre mediadores estadounidenses y sus contrapartes iraníes, que según reportes se estarían llevando a cabo a través de Pakistán. Irán ha rechazado inicialmente reabrir el Estrecho de Ormuz a cambio de un alto al fuego, pero las conversaciones continúan. Donald Trump ha fijado el miércoles 8 de abril (01:00 GMT) como fecha clave para la siguiente fase del conflicto — ya sea una escalada, incluyendo posibles ataques a infraestructura, o una desescalada.

Raymond James señala que, a pesar del estallido del conflicto con Irán, los mercados de renta variable han mostrado una resiliencia sorprendente, sin ventas masivas relevantes. Según el banco, los sólidos datos macroeconómicos de inicios de 2026 y la estructura del mercado del petróleo — donde los precios elevados se concentran en el corto plazo — han ayudado a estabilizar tanto los mercados de crédito como de acciones.

US100 (marco temporal D1)

Esto ha limitado la presión bajista hasta ahora, pero la próxima prueba clave para los inversionistas será el plazo fijado por Donald Trump para alcanzar un acuerdo con Irán. Desde una perspectiva técnica, los futuros del NASDAQ 100 se mantienen dentro de un canal bajista y continúan cotizando por debajo de la media móvil de 200 sesiones, que se ubica aproximadamente 200 puntos por encima.



Fuente: xStation

Ed Yardeni sobre el mercado accionario en EE.UU.

Ed Yardeni, fundador de Yardeni Research, mantiene una visión constructiva sobre el S&P 500, argumentando que las valoraciones actuales son relativamente atractivas y que las acciones históricamente han tenido buen desempeño tras grandes conflictos militares de EE.UU.

El S&P 500 se encontraba más alto dos años después de cada uno de los últimos cuatro grandes conflictos — Segunda Guerra Mundial, Guerra de Corea, Guerra del Golfo y Guerra de Irak — con avances entre 31% y 44%.

Yardeni sostiene que los niveles actuales del mercado ofrecen puntos de entrada relativamente atractivos. El ratio P/E forward alcanzó 23 el pasado octubre y desde entonces ha caído cerca de 15%.

Al mismo tiempo, las utilidades proyectadas han subido 12,7%, alcanzando máximos históricos, lo que sugiere que la caída en las valoraciones responde a una compresión de múltiplos más que a un deterioro de fundamentos.

Inicialmente, esta compresión fue impulsada por preocupaciones sobre la rentabilidad de la inteligencia artificial, y posteriormente por temores de que el conflicto pudiera desencadenar una recesión global.

A pesar de ello, los analistas no han revisado significativamente a la baja sus expectativas de utilidades y continúan elevando sus proyecciones.

Según datos de FactSet, el P/E forward a 12 meses ha caído a 19,8, por debajo del promedio de cinco años (19,9) y ligeramente por encima del promedio de diez años (18,9).



Fuente: xStation

Noticias corporativas

Netflix (NFLX.US) – las acciones suben cerca de 2% en pre-market después de que Goldman Sachs mejorara su recomendación de “neutral” a “comprar”, citando liderazgo continuo en adquisición y desarrollo de contenido, así como fuerte potencial de retorno de capital para accionistas.

Soleno Therapeutics – las acciones se disparan cerca de 40% después de que Neurocrine Biosciences anunciara un acuerdo para adquirir la compañía por $53 por acción en efectivo, valorando la operación en aproximadamente $2.900 millones. Se espera que la adquisición amplíe el portafolio de fármacos de Neurocrine y fortalezca su posición en endocrinología y enfermedades raras.

Twilio – las acciones suben más de 3% tras una mejora de recomendación por parte de Jefferies de “mantener” a “comprar”, destacando el papel clave de la compañía en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial basada en voz.



Fuente: xStation