El Russell 2000 sube un 2% impulsado por expectativas fiscales y monetarias favorables

El índice US2000 (Russell 2000), que representa a las pequeñas capitalizaciones del mercado estadounidense, alcanzó hoy un nuevo máximo histórico de 2459.00 puntos. Este hito marca un avance destacado de 9.56% en las últimas cuatro semanas y un impresionante crecimiento del 36.5% en los últimos 12 meses. Factores impulsadores del repunte El desempeño del Russell 2000 ha sido impulsado por una combinación de factores macroeconómicos y políticos: Expectativas fiscales bajo una segunda administración de Donald Trump : Los mercados anticipan recortes de impuestos, incrementos en aranceles de importación y una regulación más flexible, medidas que podrían beneficiar especialmente a las pequeñas empresas estadounidenses.

Política monetaria acomodaticia : Desde que la Reserva Federal inició su ciclo de flexibilización monetaria en septiembre, las tasas de interés más bajas han fomentado un mayor interés en empresas de menor capitalización, consideradas más sensibles a cambios en los costos de financiamiento.

: Desde que la Reserva Federal inició su ciclo de flexibilización monetaria en septiembre, las tasas de interés más bajas han fomentado un mayor interés en empresas de menor capitalización, consideradas más sensibles a cambios en los costos de financiamiento. Fortaleza intradía: En la jornada de hoy, el índice reportó una variación positiva del 2.08%, consolidándose como el índice con mejor desempeño del día en el mercado estadounidense. Contexto y perspectivas El enfoque en las pequeñas capitalizaciones ha aumentado significativamente en el entorno actual, dado que estas empresas suelen estar más orientadas al mercado interno, lo que las hace menos vulnerables a los riesgos externos y mejor posicionadas para capitalizar sobre políticas económicas locales. Además, las expectativas de una política fiscal expansiva y menores costos de endeudamiento refuerzan el atractivo de este segmento. El Russell 2000 continúa destacándose como un barómetro del optimismo económico en los Estados Unidos, respaldado por factores tanto políticos como monetarios. Con el entorno actual favoreciendo a las empresas más pequeñas, el índice podría mantener su trayectoria positiva en el corto y mediano plazo. El US2000 muestra un rebote desde 2447.9 y enfrenta resistencia en 2470.2, con potencial hacia 2484.2 si supera este nivel. Un retroceso por debajo de 2447.9 podría llevarlo a 2436.2. El RSI y ADX sugieren fuerza moderada en la tendencia alcista actual. Fuente: xStation5.

