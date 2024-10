El S&P 500, afectado por la tensión en Oriente Medio

El S&P 500 cotiza ligeramente a la baja, en una jornada en la que el Nasdaq también desciende y el Dow Jones experimenta una ligera subida. Los mercados financieros miran con preocupación la escalada de tensión en Oriente Medio, y el apoyo de Estados Unidos a Israel, el país protagonista de este conflicto, genera incertidumbre en las cotizaciones. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil El S&P 500 lucha por girar la dinámica y olvidar las ventas masivas que encadena entre ayer y hoy. Todo ello se junta con los datos de empleo, que son el reflejo de que los tipos de interés no deberían bajar tan rápido como espera el mercado. Los datos de empleo sorprenden al mercado Los datos del mercado laboral estadounidense de hoy fueron mejores de lo esperado y el cambio en el empleo en el mercado laboral privado estadounidense se situó en 143.000 puestos de trabajo, frente a los 125.000 previstos y los 99.000 alcanzados anteriormente, lo que la salud de la economía estadounidense sigue siendo bastante sólida. Sin embargo, la atención de los mercados sigue centrada en el petróleo, que hoy sube un 2%. En Oriente Medio, donde sigue existiendo la posibilidad de una escalada más amplia y una guerra entre Israel e Irán, aunque las Fuerzas de Defensa de Israel están posponiendo una respuesta militar directa contra Irán por el momento. El dólar se fortalece tras un informe de ADP más fuerte de lo previsto; los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años suben 6 puntos básicos, por encima del 3,8%. Las empresas del S&P 500 más destacadas de la jornada Dentro del S&P 500, destacan varias empresas que han registrado caídas en la jornada de hoy. Una de ellas es Tesla, cuyas acciones caen casi un 5% tras no cumplir las expectativas de entregas de mercado. Las estimaciones de los analistas era que Tesla entregase 462.890 vehículos, algo que finalmente no se logró. La producción estuvo muy por encima de las estimaciones del mercado y las entregas ligeramente por debajo, lo que decepcionó a los inversores y generó algunas preocupaciones en torno a la demanda de vehículos eléctricos. Fuente: Plataforma de XTB La valoración de Tesla sigue siendo muy elevada, con una relación precio/beneficio superior a 120, un crecimiento decreciente de los beneficios y unos ingresos mixtos. Los márgenes netos han caído hasta situarse en torno al 5% y no justifican una prima tan elevada en la valoración de la empresa. Musk afirma que los inversores de la empresa deberían mirar al futuro lejano. No obstante, una relación precio/beneficio por encima de 80 disuade a los inversores fundamentales. Otra empresa del S&P 500 que destaca por las caídas es Nike, que se deja más de un 5% después de que ayer presentara unos resultados en su primer trimestre del año por debajo de lo esperado. Coca-Cola, cuyas acciones caen un 1,35%, Walmart, que sufre un descenso del 1,24%, y Starbucks, que cae un 0,89%, también se unen a las caídas del índice. Otra empresa del S&P 500 que destaca por las caídas es Nike, que se deja más de un 5% después de que ayer presentara unos resultados en su primer trimestre del año por debajo de lo esperado. Coca-Cola, cuyas acciones caen un 1,35%, Walmart, que sufre un descenso del 1,24%, y Starbucks, que cae un 0,89%, también se unen a las caídas del índice.

