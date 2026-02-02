El S&P 500 rebota tras la corrección 📈 Análisis de la temporada de resultados en Wall Street 🗽

La temporada de resultados del cuarto trimestre de 2025 en Wall Street está evolucionando materialmente mejor de lo que los inversionistas esperaban tan solo a fines de diciembre. Con aproximadamente un tercio de las compañías del S&P 500 habiendo reportado, el panorama comienza a definirse con mayor claridad.



Según datos de FactSet al 30 de enero de 2026 , la mayoría de las empresas está presentando resultados por encima de las expectativas , tanto en BPA (beneficio por acción) como en ingresos.

, la mayoría de las empresas está presentando resultados , tanto en como en ingresos. Al mismo tiempo, las revisiones de BPA para 2026 se sitúan por encima de los promedios históricos y superan lo observado en 2025. Este contexto refuerza el argumento alcista y sostiene la tesis de que el S&P 500 podría volver sobre el nivel de 7,000 puntos en un plazo relativamente corto.



Fuente: BofA Global Research



Tarjeta de puntuación de FactSet: resultados claramente positivos

Hasta ahora:

75% de las empresas del S&P 500 superaron las estimaciones de BPA

65% sorprendieron positivamente en ingresos

Este patrón sugiere que las expectativas eran conservadoras, especialmente considerando las preocupaciones persistentes sobre costos de insumos y aranceles. Sin embargo, las compañías están mostrando una resiliencia operativa mayor a la descontada por el mercado.

A nivel índice, el dato más relevante es el crecimiento interanual combinado de utilidades de 11.9%. De mantenerse, el S&P 500 registraría su quinto trimestre consecutivo con crecimiento de utilidades de dos dígitos, una señal clara de que el ciclo de ganancias sigue respaldando a la renta variable.

Cabe recordar que al 31 de diciembre, el consenso proyectaba apenas 8.3% de crecimiento para el cuarto trimestre. La diferencia deja en evidencia que esta temporada no solo evita decepciones, sino que eleva activamente las expectativas. Además, seis sectores ya muestran mejores resultados de lo que se anticipaba a fines de 2025, impulsados por sorpresas positivas en BPA.

Márgenes netos: el gran protagonista de la temporada

El aspecto más llamativo hasta ahora es la rentabilidad. A pesar del debate en torno a aranceles, costos laborales, logística y presión sobre precios, el S&P 500 reporta actualmente un margen neto combinado de 13.2% en el cuarto trimestre.

De sostenerse, sería el margen neto más alto desde que FactSet comenzó a registrar esta métrica en 2009, superando incluso el récord previo de 13.1% marcado el trimestre anterior. En otras palabras, los márgenes no están cediendo ante los costos, sino que se mantienen en máximos históricos, desafiando la narrativa de erosión acelerada de la rentabilidad corporativa.



Visión sectorial: tecnología e industriales lideran

En términos interanuales, la expansión de márgenes es selectiva, pero significativa donde aparece:

Tecnología de la Información elevó sus márgenes netos a 29.0% desde 26.8%

Industriales mejoró a 12.5% desde 10.7%

Por el lado negativo, múltiples sectores están experimentando compresión de márgenes. Uno de los ejemplos más claros es el de Bienes Raíces, donde los márgenes netos han caído a 33,5% desde 35,1%. El sector Energía se mantiene prácticamente plano interanual en 7,8%. También vale la pena destacar que no se trata de un auge universal de márgenes: solo cinco sectores se encuentran actualmente por encima de sus márgenes netos promedio de cinco años, liderados nuevamente por Tecnología e Industriales, mientras que sectores como Salud y Bienes Raíces permanecen por debajo de sus normas de largo plazo.



Fuente: FactSet



Trimestre contra trimestre: señales mixtas bajo el récord

En base secuencial (T4 vs. T3), el panorama es más desigual. Solo tres sectores expanden márgenes, liderados por Industriales (12.5% vs. 10.5%). La mayoría muestra presión, con Servicios Públicos entre los mayores lastres (12.9% vs. 17.1%).

Esto sugiere que el récord de márgenes a nivel índice no responde a una mejora generalizada, sino al peso de unos pocos segmentos grandes y altamente rentables, capaces de sostener el promedio del S&P 500.



Guía para T1 2026: constructiva, no eufórica

Los comentarios corporativos para el próximo trimestre son estables:

17 empresas emitieron guía positiva de BPA

7 empresas emitieron guía negativa

No es una señal de “boom”, pero sí indica que las gerencias perciben más margen para ejecutar que riesgo de deterioro claro.



Valuación: el mercado paga una prima por esta fortaleza

El punto débil es la valuación. El P/E forward a 12 meses del S&P 500 se ubica en 22.2, por encima de:

Promedio de 5 años: 20.0

Promedio de 10 años: 18.8

El mercado ya descuenta márgenes elevados y crecimiento sostenido de utilidades. En consecuencia, la tolerancia a decepciones es baja, y cualquier tropiezo en resultados podría tener un impacto mayor.

Fuente: FactSet



Perspectiva 2026: márgenes aún en ascenso

El consenso proyecta márgenes netos todavía más altos en 2026:

13.2% (T1 2026)

13.8% (T2 2026)

14.2% (T3 2026)

14.2% (T4 2026)

Si esta trayectoria se cumple, las valuaciones actuales podrían seguir siendo defendibles, aunque exigirán disciplina en costos y poder de fijación de precios sostenido.



Panorama técnico – S&P 500 (D1)

Los futuros del S&P 500 recuperaron rápidamente la media móvil exponencial de 50 días en gráfico diario y vuelven a operar cerca de 6,950 puntos. El impulso de resultados continúa respaldando el sesgo alcista y ayuda a compensar señales negativas de impulso.



Fuente: xStation5