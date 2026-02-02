Dólar hoy México: el peso corrige posiciones a la espera de que Banxico mantenga la tasa en 7%.

Sin datos locales relevantes, el mercado se concentra en Banxico : el consenso espera mantener la tasa en 7% este jueves; en M30, USDMXN consolida cerca de 17,43 con resistencias en 17,48 y 17,57–17,64 .

La nominación de Kevin Warsh para la Reserva Federal se interpreta como relativamente más hawkish , con énfasis en recortes menos agresivos y en reducir el balance; además, el ISM manufacturero sorprendió al alza en enero.

El dólar en México (USDMXN) cae cerca de -0,22% , corrigiendo tras tocar un máximo de dos semanas y luego de un repunte del dólar global tras un enero negativo.

Factor externo

El principal catalizador ha sido la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal, interpretada como una señal relativamente más hawkish. El mercado asume que respaldaría recortes de tasas, pero menos agresivos que otros posibles perfiles, y con mayor énfasis en reducir el balance de la Fed, un ajuste de liquidez que, en el margen, suele favorecer al dólar.

A esto se sumó un impulso macro desde EE.UU., con un ISM manufacturero que sorprendió al alza y marcó su mejor nivel desde 2022 en enero, reforzando la idea de que la economía aguanta y que el ciclo de recortes podría ser más gradual.

Foco total en la decisión de tasas de Banxico

En México, la sesión transcurre sin datos locales relevantes, por lo que el foco se concentra en la decisión de tasas de Banxico de esta semana. El consenso apunta a que el banco central mantendría la tasa en 7% este jueves, en un contexto donde el mercado sigue monitoreando el delicado equilibrio entre crecimiento y desinflación.

Con el diferencial de tasas reales tendiendo a estrecharse tras el recorte de diciembre (que dejó la tasa en 7%), el peso mexicano ha perdido parte del colchón que sostuvo la narrativa del superpeso, y eso aumenta la sensibilidad del tipo de cambio a shocks externos (dólar global y rendimientos en EE.UU.). Aun así, la baja de hoy calza con toma de utilidades tras la apreciación de enero y con un mercado que ajusta posiciones de forma táctica, a la espera de señales más claras desde Banxico y de cómo se reconfigura el tono de política monetaria en Estados Unidos bajo el nuevo liderazgo proyectado de la Fed.

Lectura técnica del dólar en México

En M30, USDMXN se encuentra consolidando cerca de 17,43, tras el impulso alcista que llevó el precio a la zona de 17,57 y una corrección posterior; el cruce se mantiene ligeramente sobre la SMA 50 y claramente sobre la SMA 200, lo que preserva un sesgo constructivo de corto plazo mientras no pierda soportes.

La resistencia inmediata se ubica en 17,48 y luego 17,57–17,64; una ruptura sostenida reactivaría el tramo alcista. Por abajo, los soportes más cercanos están en 17,40–17,34 y 17,25, con el piso clave en 17,12; el RSI está neutro y el ADX sugiere tendencia débil, consistente con un mercado que hoy privilegia rango y ida y vuelta antes de Banxico.

