El secretario del Tesoro de EE. UU., Bessen, coment贸 hoy sobre la econom铆a y los aranceles de EE. UU. Aqu铆 est谩 el desglose. Adem谩s, la presidenta de M茅xico, Sheinbaum, coment贸 que el pa铆s est谩 cerca del "acuerdo" con EE. UU. el pr贸ximo martes. El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent Presentar茅 una lista de industrias que necesitan tener cadenas de suministro seguras, incluidos chips y medicamentos.

Los fondos de Australia tienen un estatus preferencial con el CFIUS. Abogo por una relaci贸n d茅ficit fiscal/PIB del 3%.

Las regulaciones bancarias han empujado el endeudamiento a un sistema financiero no regulado, pero no ve un problema de estabilidad.

Mi objetivo es reducir el gasto y flexibilizar la pol铆tica monetaria al mismo tiempo.

Los empleos gubernamentales no generan un crecimiento salarial real a largo plazo.

Trump quiere diversificar el abastecimiento y procesamiento de minerales cr铆ticos, Australia puede desempe帽ar un papel.

Cuando se le pregunt贸 sobre la relaci贸n comercial con Australia, Bessent dijo: "Hasta ahora, todo bien".

Analizaremos las barreras no arancelarias y las pol铆ticas monetarias de China en el an谩lisis de los aranceles rec铆procos.

China realmente necesita m谩s consumo (...) Es probable que China siga aumentando sus desequilibrios econ贸micos.

El plan de deuda del gobierno est谩 bien posicionado para varios trimestres.

Las primas a plazo deber铆an contraerse a medida que el mercado gane confianza en el perfil fiscal a largo plazo del gobierno estadounidense.

Estoy prestando especial atenci贸n al rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 a帽os; creo que las pol铆ticas de Trump deber铆an reducirlo.

Los aranceles son una fuente importante de ingresos y pueden ayudar a gestionar los desequilibrios en otras econom铆as.

Los aranceles son el componente esencial de la estrategia y pueden aumentar la capacidad industrial estadounidense.

Debemos trasladar el crecimiento econ贸mico del gobierno al sector privado.

Los datos estadounidenses sugieren que la salud financiera se concentra en la parte superior del espectro econ贸mico.

La econom铆a estadounidense es fr谩gil por debajo debido al gasto excesivo de la administraci贸n Biden. La presidenta de M茅xico, Sheinbaum No ha habido conflictos comerciales con Estados Unidos que puedan hacer descarrilar un posible acuerdo antes de la fecha l铆mite de los aranceles la pr贸xima semana. Mi plan B sigue vigente en caso de que el gobierno de Estados Unidos aplique aranceles a los productos mexicanos la pr贸xima semana. Mi objetivo es cerrar un acuerdo arancelario con Estados Unidos el pr贸ximo martes.

Mi gobierno sigue hablando con el gobierno de Estados Unidos sobre seguridad y comercio, y falta una semana para la fecha l铆mite de suspensi贸n de aranceles. El director ejecutivo de BofA, Moynihan El cr茅dito privado no se ha puesto a prueba en tiempos de estr茅s.

BofA predice que no habr谩 m谩s recortes de tasas este a帽o ni el pr贸ximo.

El índice del dólar estadounidense (USDIDX) se recuperó después de las pérdidas, impulsado por una lectura de la confianza del consumidor estadounidense de febrero menor a la esperada.

