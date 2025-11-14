El trigo registra una caída tras un informe WASDE superior a lo esperado

Los futuros de trigo en el CBOT están registrando una fuerte caída hoy tras la publicación del informe WASDE del USDA, que mostró inventarios finales significativamente superiores a lo esperado, en 901 millones de bushels, frente a los 869 millones proyectados.
Los inventarios de maíz estuvieron en línea con las expectativas, mientras que los inventarios de soja fueron ligeramente inferiores (290 millones vs. 302 millones estimados).
Fuente: xStation5
El trigo mantiene su tendencia bajista de largo plazo; los compradores no lograron superar la resistencia clave cerca de 550, y el camino de menor resistencia continúa siendo a la baja.
Fuente: xStation5
