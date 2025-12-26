El rally se explica por la combinación de dólar débil , tasas reales bajo presión y un entorno geopolítico que reactiva la demanda por refugios.

El oro y la plata mantienen el impulso alcista y consolidan en zonas históricamente elevadas, con flujos que siguen comprando en fortaleza.

El rally de los metales preciosos vuelve a acelerarse con un dólar más débil, tasas reales bajo presión y un telón de fondo geopolítico que reaviva la demanda por refugios. Oro y plata marcaron nuevos máximos en la semana y hoy se mantienen en zona alta, con el oro consolidando sobre los US$4.500 por onza y la plata defendiendo el umbral de US$74–75 por onza tras el salto reciente.

La lectura de corto plazo es que con menor liquidez de fin de año, los movimientos se amplifican, pero la dirección sigue dominada por flujos que compran en fuerza, más que por ventas agresivas cuando aparecen niveles “redondos”.

Los motores fundamentales detrás del movimiento

En lo fundamental, el impulso no viene de un único factor, sino de la suma de varios.

Primero, el debilitamiento del dólar actúa como un viento de cola mecánico para los commodities denominados en esa moneda: cuando el billete verde cede, el oro y la plata tienden a encarecerse en dólares y a volverse relativamente más atractivos para compradores fuera de EE. UU.

Segundo, el mercado sigue posicionándose para un escenario de política monetaria más flexible en 2026. Cuando bajan las tasas, o cuando se espera que bajen, cae el costo de oportunidad de mantener activos que no pagan interés, como el oro y la plata, reforzando su atractivo relativo frente a instrumentos financieros tradicionales.

Tercero, el componente geopolítico volvió a ganar peso. El foco en Venezuela, con presión estadounidense sobre la logística petrolera, y nuevos episodios de tensión en otras regiones añaden demanda de cobertura, incluso si no alteran de forma directa el balance global de oferta y demanda de metales.

El factor estructural que sostiene el rally

Un cuarto elemento, más estructural, ayuda a explicar por qué el movimiento se siente más persistente que un simple trade estacional. Se trata de la combinación de compras oficiales y flujos hacia vehículos financieros.

En oro, la demanda de bancos centrales y la reactivación de entradas a ETFs han funcionado como un piso de demanda relativamente estable, mientras el mercado vuelve a incorporar el debate sobre déficits fiscales, niveles de deuda y credibilidad de las monedas, el clásico argumento de preservación de valor de largo plazo.

En plata, además del rol como refugio, pesa su microestructura propia. El salto posterior al episodio de “apretón” de octubre dejó al mercado especialmente sensible a desajustes de inventarios entre plazas clave (Londres, EE. UU. y Asia). Cualquier señal de restricción comercial o de revisión regulatoria sobre minerales críticos tiende a tensionar aún más el acceso al metal físico. De hecho, la euforia minorista observada en algunos vehículos de inversión, con primas sobre el valor subyacente, es una señal de que parte del rally se apalanca en comportamiento especulativo, lo que eleva la probabilidad de correcciones bruscas sin necesariamente alterar la tendencia de fondo.

Análisis técnico: consolidación en zonas altas

Oro (M30):

La zona de US$4.500 dejó de ser techo y pasa a operar como pivote. Mientras el precio se mantenga por encima de 4.498, y sobre la SMA50, en torno a 4.498, el sesgo favorece continuidad. Las resistencias se ubican en 4.528 (61,8%) y luego 4.565 (máximo / 100%). En el lado inferior, los soportes más claros aparecen en 4.476 y 4.443, con la SMA200 cerca de 4.439 actuando como línea de defensa de la tendencia.

Plata (M30):

El precio consolida tras el salto reciente y mantiene la estructura mientras se sostenga por encima de 73,10 (100%) y de la SMA50 (~73,30). Al alza, el tramo abre espacio hacia 76,16 (161,8%) y 78,06 (200%), y en extensión hacia 81,07 (261). Una pérdida de 73,10 vuelve a poner en juego 71,21 (61,8%).

Con el RSI en zona media en ambos casos, el mensaje técnico es de consolidación más que de agotamiento: el mercado está caro, pero todavía no se muestra estresado en el muy corto plazo.

