El US100 limita las pérdidas iniciales 📈

馃毃 Wall Street mejora el sentimiento antes del discurso de Trump Los inversores est谩n regresando a las acciones estadounidenses y revirtiendo una venta inicial en previsi贸n del denominado 鈥楧铆a de la Liberaci贸n鈥, durante el cual el presidente Donald Trump anunciar谩 una nueva pol铆tica arancelaria para EE.鈥疷U., que incluir铆a aranceles a un n煤mero no especificado de pa铆ses y productos. Trump afirm贸 que ser铆a "muy amable" con otros pa铆ses. Ayer, la portavoz de la Casa Blanca, Leavitt, indic贸 que Trump est谩 considerando "seriamente" lo que ocurre en los mercados.

Seg煤n fuentes an贸nimas familiarizadas con los planes de la administraci贸n, la Oficina del Representante de Comercio de EE.鈥疷U. estar铆a preparando una tercera opci贸n: un arancel general para un grupo selecto de pa铆ses, probablemente inferior al 20鈥% universal que se hab铆a planteado anteriormente.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, tambi茅n advirti贸 que los cambios arancelarios estar铆an sujetos a negociaci贸n, lo que reducir铆a el riesgo de modificaciones extremas.

El cambio en el empleo del mercado laboral estadounidense en marzo, seg煤n ADP, tambi茅n super贸 ampliamente las previsiones, lo que sugiere que los temores a una recesi贸n en EE.鈥疷U. podr铆an ser prematuros. El aumento fue de 155,000 puestos frente a los 120,000 esperados.

La producci贸n industrial tambi茅n creci贸 m谩s de lo previsto, con un alza mensual del 0.6鈥%, frente al 0.5鈥% estimado. Todos estos elementos dan al mercado razones para creer que la 鈥榞uerra arancelaria鈥 y el 鈥楧铆a de la Liberaci贸n鈥 son estrategias de negociaci贸n por parte de Trump, y no un nuevo m茅todo para moldear las condiciones econ贸micas en Estados Unidos. US100 (intervalo H1) El US100 est谩 recuperando terreno tras la apertura de la sesi贸n estadounidense y actualmente registra una ca铆da inferior al 0.3鈥%, frente al retroceso de casi 1.3鈥% posterior al informe de ADP.

Observando reacciones anteriores del precio, se identifica que la zona en torno a los 19,300 puntos podr铆a ofrecer un soporte significativo para los compradores. 聽 En el marco temporal de 30 minutos (M30), actualmente se est谩 produciendo una revisi贸n del promedio m贸vil exponencial (EMA) de 200 periodos (curva dorada). Esta zona podr铆a constituir un nivel de resistencia clave en el corto plazo. Fuente: xStation 5

