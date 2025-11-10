El USD/CHF cae 0.2% 📉 ¿Suiza logrará reducir los aranceles?

- El franco suizo se fortalece frente al dólar ante las expectativas de una reducción en los aranceles recíprocos, actualmente en un récord del 39%.
- Diversos medios informan que la nueva tasa podría igualar la aplicada a la Unión Europea, es decir, 15%.
- El franco suizo se fortalece frente al dólar ante las expectativas de una reducción en los aranceles recíprocos, actualmente en un récord del 39%.
- Diversos medios informan que la nueva tasa podría igualar la aplicada a la Unión Europea, es decir, 15%.
El par USD/CHF retrocede 0.2% tras conocerse que Suiza estaría cerca de alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos que reduciría el arancel récord de 39% sobre las exportaciones suizas a 15%, el mismo nivel que se aplica a la UE. Según Bloomberg, el acuerdo podría concretarse en las próximas dos semanas, aunque ninguna de las partes ha confirmado oficialmente las negociaciones.
El arancel impuesto a Suiza en agosto fue el más alto aplicado a una economía desarrollada. Washington justificó su postura comercial agresiva alegando un déficit comercial superior a 40.000 millones de dólares con Suiza, impulsado principalmente por exportaciones de productos químicos, farmacéuticos, maquinaria y oro.
Un acuerdo exitoso ayudaría a mitigar la pérdida de competitividad de los productos suizos en EE. UU., presionados además por la fuerte apreciación del franco suizo en un contexto de elevada incertidumbre en 2025, con una subida de casi 12% en lo que va del año frente al dólar. Por otro lado, el CHF sigue limitado por una inflación muy baja (0.1% interanual frente al 0.3% esperado), lo que obliga al Banco Nacional Suizo (BNS) a mantener las tasas de interés cercanas a cero.
Análisis técnico:
Desde el punto de vista técnico, el par USD/CHF ha perforado las medias móviles exponenciales de 10 y 30 periodos en el gráfico de una hora (H1), lo que apunta a una presión bajista a corto plazo.
Fuente: xStation5
_____
💹 Opera el USD/CHF con condiciones competitivas y aprovecha los movimientos derivados de la política comercial internacional.
👉 Abre tu cuenta real en XTB hoy mismo.
Mercados muestran leve optimismo pese al cierre en EE. UU. 📊
El dólar en Chile retrocede hacia los 930 pesos impulsado por el cobre y el mayor apetito por riesgo
Plata sube 4% tras señales de fin del cierre
Las acciones de IBM suben tras avances en tecnología cuántica y refuerza su liderazgo en innovación
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "