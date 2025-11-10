El USD/CHF cae 0.2% 📉 ¿Suiza logrará reducir los aranceles?

El par USD/CHF retrocede 0.2% tras conocerse que Suiza estaría cerca de alcanzar un acuerdo comercial con Estados Unidos que reduciría el arancel récord de 39% sobre las exportaciones suizas a 15%, el mismo nivel que se aplica a la UE. Según Bloomberg, el acuerdo podría concretarse en las próximas dos semanas, aunque ninguna de las partes ha confirmado oficialmente las negociaciones.

El arancel impuesto a Suiza en agosto fue el más alto aplicado a una economía desarrollada. Washington justificó su postura comercial agresiva alegando un déficit comercial superior a 40.000 millones de dólares con Suiza, impulsado principalmente por exportaciones de productos químicos, farmacéuticos, maquinaria y oro.

Un acuerdo exitoso ayudaría a mitigar la pérdida de competitividad de los productos suizos en EE. UU., presionados además por la fuerte apreciación del franco suizo en un contexto de elevada incertidumbre en 2025, con una subida de casi 12% en lo que va del año frente al dólar. Por otro lado, el CHF sigue limitado por una inflación muy baja (0.1% interanual frente al 0.3% esperado), lo que obliga al Banco Nacional Suizo (BNS) a mantener las tasas de interés cercanas a cero.

Análisis técnico:

Desde el punto de vista técnico, el par USD/CHF ha perforado las medias móviles exponenciales de 10 y 30 periodos en el gráfico de una hora (H1), lo que apunta a una presión bajista a corto plazo.