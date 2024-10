El USD-JPY pierde terreno antes del NFP 📉

Hoy, los inversores conocer谩n el informe del mercado laboral estadounidense de septiembre. A las 09:30 (GMT -3), conoceremos el estado actual de la econom铆a estadounidense y si justifica un cambio repentino en la pol铆tica de tipos de inter茅s de la Reserva Federal. 驴Qu茅 esperar de los datos? El mercado espera que el empleo no agr铆cola aumente en 150.000 personas, en comparaci贸n con las 142.000 de agosto. Adem谩s, se espera que la tasa de desempleo se mantenga sin cambios en el 4,2%, y tambi茅n se espera que el crecimiento medio anual de los ingresos mantenga el nivel de agosto del 3,8%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil En el per铆odo previo al informe de empleo de esta semana, otros indicadores de empleo fueron mixtos. Por ejemplo, el n煤mero de vacantes de empleo en el sector JOLTS aument贸 a 8,04 millones en agosto, frente a los 7,71 millones de julio y por encima de los 7,69 millones esperados. Este fue el indicador m谩s alto desde mayo y sugiere que el mercado laboral estadounidense sigue siendo ajustado. Estos datos respaldan las cifras de empleo m谩s s贸lidas de lo esperado que pueden aparecer en septiembre. Por otro lado, el componente de empleo del 铆ndice ISM para el sector manufacturero cay贸 bruscamente en septiembre. El componente de empleo del 铆ndice ISM para el sector manufacturero tiene una relaci贸n hist贸rica con el informe de empleo. La lectura de septiembre cay贸 a 43,9 desde 46,0, lo que supone una ca铆da profunda y uno de los niveles m谩s bajos desde 2020. 驴Cu谩l podr铆a ser la reacci贸n del mercado? Parece que la publicaci贸n de datos dentro de +/- 1 desviaci贸n est谩ndar no deber铆a provocar un cambio duradero en los r谩pidos recortes de las tasas de inter茅s que ya est谩n descontados en el mercado de EE. UU., y cualquier movimiento de precios solo ser谩 una reacci贸n de liquidez a corto plazo. Sin embargo, una lectura por encima o por debajo de este rango podr铆a cambiar la base establecida del mercado y, por lo tanto, provocar movimientos significativos en la mayor铆a de los instrumentos. Fuente: Bloomberg Financial LP El mercado espera r谩pidos recortes de las tasas de inter茅s La Reserva Federal declar贸 en comunicaciones y decisiones recientes que se est谩 centrando en el pleno empleo como parte de su mandato ahora que la inflaci贸n est谩 cayendo. Es por eso que los datos de esta semana son cruciales para los mercados. Antes de la lectura, el mercado de fondos federales comenz贸 a descontar la posibilidad de otro recorte de tasas de inter茅s de 50 puntos b谩sicos por parte de la Reserva Federal en la reuni贸n del 7 de noviembre. Actualmente, existe una probabilidad del 32% de que se produzca dicho recorte, frente al 54% de la semana pasada. Estas expectativas tambi茅n han llevado a una agudizaci贸n de la curva de tasas impl铆cita para los plazos superiores a 6 meses. Por lo tanto, el mercado ha comenzado a esperar recortes m谩s grandes al principio, con una moderaci贸n en el ritmo en las reuniones posteriores. Fuente: Bloomberg Financial LP 聽 Los datos de empleo a menudo causan volatilidad en los mercados, pero su impacto sigue siendo limitado. Durante el a帽o pasado, la reacci贸n promedio del 铆ndice S&P 500 a los datos de empleo de EE. UU. 30 minutos despu茅s de su publicaci贸n fue de menos del 0,0% de crecimiento. Sin embargo, el mayor aumento fue del 0,37%, mientras que las reacciones a la baja fueron m谩s leves, y la mayor ca铆da del S&P 500 30 minutos despu茅s de la publicaci贸n de los datos de empleo fue de solo el -0,18%. En general, esto sugiere que los datos de empleo por s铆 solos tienen un impacto leve en el principal 铆ndice blue-chip estadounidense. USD-JPY (intervalo D1) El par de divisas USD-JPY rompi贸 el canal descendente el mi茅rcoles, subiendo en un momento r茅cord un 2,5% desde la l铆nea de tendencia. Solo se encontr贸 resistencia en el retroceso de Fibonacci del 78,6% en 147,243. A principios de septiembre, esta resistencia tambi茅n provoc贸 un descenso que termin贸 por debajo del nivel 140. El primer soporte ser谩 el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8%, que se encuentra en la EMA de 50 d铆as. Romper este soporte podr铆a provocar un r谩pido descenso al retroceso de Fibonacci del 50%, que coincide con la SMA de 50 d铆as. El nivel 144,486 tambi茅n sigui贸 siendo una fuerte resistencia durante el movimiento ascendente. Un regreso del par al canal puede significar una continuaci贸n de la tendencia bajista. Por ahora, el RSI y el MACD favorecen a los alcistas. En el caso del RSI, solo una ca铆da por debajo de 55 podr铆a indicar un cambio de tendencia. En el caso del MACD, a煤n observamos una fuerte divergencia alcista. 聽 Fuente: xStation5

