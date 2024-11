El USD-MXN inicia la semana con un alza del 1.8% debido a presiones políticas y económicas

El peso mexicano abrió la semana con una depreciación del 1.8% frente al dólar estadounidense, ubicando el tipo de cambio USD-MXN en un rango de entre 20.13 y 20.47 pesos por dólar. La pérdida de valor de la moneda mexicana coincide con el fortalecimiento del dólar en los mercados globales, impulsado por el índice dólar que está cerca de los niveles máximos de cuatro meses en los 105 puntos. Este contexto, unido a factores de riesgo específicos, está afectando la estabilidad del peso. Contexto internacional y político aumenta presión sobre el peso El peso mexicano enfrenta además incertidumbre por factores políticos en Estados Unidos. Recientes rumores indican que el presidente electo, Donald Trump, planea nombrar a Robert Lighthizer, conocido por su postura proteccionista, como Representante Comercial de EE.UU., cargo que ocupó en la administración anterior de Trump. La preocupación radica en que Lighthizer podría adoptar una postura dura en la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada para 2026. Durante su campaña, Trump prometió imponer altos aranceles a las importaciones de vehículos fabricados en México para limitar la entrada de autos eléctricos provenientes de China. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otro elemento de riesgo es la creciente posibilidad de que el Partido Republicano obtenga la mayoría en el Congreso de EE.UU., sumándose a la reciente victoria en el Senado y la presidencia. Este escenario de "clean sweep" daría al partido un mayor control sobre la agenda legislativa, aumentando la probabilidad de políticas comerciales que podrían afectar a México. La influencia republicana también se extiende a la Corte Suprema, donde seis de los nueve jueces han sido nombrados por ese partido, lo que podría facilitar la implementación de estas políticas. Calendario económico en EE.UU. y eventos clave de la semana La jornada de hoy en EE.UU. está marcada por la celebración del Día de los Veteranos, por lo que el calendario económico está vacío, aunque los mercados bursátiles permanecen abiertos. Más adelante en la semana, los inversionistas estarán atentos a las declaraciones de varios miembros de la Reserva Federal, incluida la intervención del presidente Jerome Powell. El miércoles, la publicación del Índice de Precios al Consumidor (CPI) de octubre será un punto clave, ya que podría influir en las expectativas sobre futuras decisiones de política monetaria. Datos económicos en México: señales de desaceleración y ajuste de tasas En el ámbito nacional, la economía mexicana mostró señales de desaceleración. La producción industrial cayó un 0.4% interanual en septiembre, extendiendo la misma disminución del mes anterior y sorprendiendo a la baja respecto a las expectativas de estabilidad. Esta caída fue impulsada por el descenso en la minería (-4.5%) y la construcción (-2.3%), mientras que el sector manufacturero experimentó un modesto crecimiento del 0.8%, gracias a un aumento en la producción de productos derivados del petróleo y carbono (+18.1%). En términos mensuales, la producción industrial creció un 0.6% ajustado estacionalmente. En contraste, la confianza del consumidor en México se elevó a 49.4 en octubre, el nivel más alto registrado desde 2001. Los consumidores mostraron optimismo sobre la situación financiera futura de sus hogares (60.8) y del país en general (55.4), y una mayor disposición a realizar compras importantes. Decisión de política monetaria del Banxico y perspectivas La atención de los mercados está puesta en la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico), que se anunciará este jueves. El consenso entre analistas es que Banxico reducirá la tasa de interés en 25 puntos básicos, de 10.50% a 10.25%. La medida se considera viable dado que la inflación subyacente mantiene una tendencia a la baja, permitiendo al banco central avanzar en la normalización de tasas sin añadir presión a una economía que muestra claros signos de desaceleración. Fuente: xStation5. El USD-MXN se encuentra en 20.4739 después de un impulso alcista que ha llevado al precio a niveles de resistencia cercanos a 20.4928, donde muestra señales de corrección. El RSI está en zona de sobrecompra, lo que sugiere una posible pausa en el movimiento alcista, mientras que el ADX muestra una tendencia fuerte, respaldando la dirección reciente del precio. Si el precio supera el nivel de 20.4928, podría buscar la siguiente resistencia en 20.5674. Un cierre por encima de este nivel confirmaría un impulso adicional hacia 20.6700. Si el precio falla en mantenerse por encima de 20.4928 y empieza a corregir, los niveles de soporte están en 20.3217 (23.6% de Fibonacci) y luego en 20.2158 (38.2% de Fibonacci). Un rompimiento de estos niveles podría llevar al precio hacia la zona de 20.0447.

