El USDCAD rebota tras datos de inflación en Canadá más débiles de lo esperado

Conclusiones clave La inflación de Canadá cayó a 1.8% interanual , por debajo del 1.9% esperado .

, por debajo del . Las medidas subyacentes CPI Trim y CPI Median también se moderaron .

. Tras los datos, USDCAD repunta ante el debilitamiento del dólar canadiense.

El par USDCAD registra un rebote después de que los últimos datos de inflación de Canadá correspondientes a febrero resultaran más bajos de lo previsto por el mercado. Datos de inflación de Canadá (febrero) IPC interanual (YoY): 1.8% (Previsión: 1.9%; Anterior: 2.3%)

IPC mensual (MoM): 0.5% (Previsión: 0.7%; Anterior: 0.0%)

CPI Trim: 2.3% (Previsión: 2.3%; Anterior: 2.4%)

CPI Median: 2.3% (Previsión: 2.4%; Anterior: 2.5%) Los datos muestran una desaceleración de la inflación en comparación con las lecturas previas, especialmente en la medición interanual, que cayó desde 2.3% hasta 1.8%. Fuente: xStation

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