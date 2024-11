El USDMXN se mantiene estable, pero persiste la presión ante expectativa de decisión de tasas y políticas de Trump

En la segunda fase de la sesión de hoy, el peso mexicano muestra una ligera ganancia intradía del 0.2% frente al dólar, en un entorno de relativa estabilidad. Esta variación, casi neutra, se da luego de que los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos se publicaran en línea con las expectativas del mercado. En este contexto, el peso ha oscilado entre un máximo de 20.65 pesos por dólar y un mínimo de 20.42 durante la jornada. Presión Bajista del Peso Ante Políticas de Trump No obstante, la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses ha generado un fuerte debilitamiento del peso frente al dólar en los últimos días, impulsado por la expectativa de políticas comerciales y migratorias restrictivas. Los mercados están reaccionando a los anuncios de Trump sobre la posible imposición de nuevos aranceles a los autos mexicanos, una medida que podría impactar gravemente el comercio bilateral y las exportaciones mexicanas hacia su principal socio comercial. Además, las intenciones de implementar una política antimigratoria más estricta, que incluiría la deportación de un gran número de trabajadores mexicanos indocumentados, representan un riesgo adicional para la economía mexicana y presionan a la baja la cotización del peso. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Expectativa por la Decisión de Tasas del Banco de México Para mañana, la atención de los inversionistas estará enfocada en la decisión de política monetaria del Banco de México. Se espera que el banco central anuncie un recorte de 25 puntos básicos en su tasa de referencia, llevándola de 10.50% a 10.25%. Esta medida busca alinear la política monetaria con la reciente desaceleración de la inflación subyacente, pero también deberá evaluar el riesgo que suponen las políticas de Trump sobre el peso y la economía mexicana en general. Fuente: xStation5. El USDMXN muestra una resistencia significativa en 20.652 y una estructura de máximos menores tras un patrón de doble techo en esa zona. El precio ha roto una línea de tendencia ascendente, sugiriendo posible presión bajista, con soporte inmediato en 20.423 y un soporte clave en 20.340. Si el par recupera la zona de 20.540 y supera los 20.652, podría dirigirse hacia la resistencia de 20.773 con un impulso renovado. Todavía, si continúa a la baja y rompe el soporte de 20.423, el próximo soporte sería 20.340. Una caída sostenida por debajo de este nivel abriría el camino hacia 20.300.

