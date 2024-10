El vicepresidente de Nippon Steel va camino de salvar el acuerdo de adquisición. US Steel repunta un 3%

El vicepresidente de Nippon Steel, Takahiro Mori, se reunirá el miércoles con representantes del Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos para cerrar la adquisición de US Steel (X.US). La adquisición de la empresa por parte del gigante japonés por 15.000 millones de dólares se ha enfrentado a la oposición de la Casa Blanca, que los analistas creen que se debe únicamente a las necesidades de la campaña electoral demócrata. La administración Biden aún no ha emitido una decisión firme; sin embargo, ya se habla del posible impacto negativo del "neoproteccionismo" en las entradas de capital y la innovación en el sector siderúrgico estadounidense, si el acuerdo termina bloqueado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Tras una caída previa del 7%, la situación de las acciones de US Steel se está estabilizando un poco. En las últimas 4 horas, las acciones de la compañía han rebotado un 3%, respondiendo positivamente al anuncio de las conversaciones entre Estados Unidos y Japón, cuyo resultado será crucial para un mayor impulso. Fuente: xStation5.

