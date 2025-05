El VIX sube un 8% antes de la apertura de Wall Street

El índice de volatilidad CBOE (VIX) está subiendo casi un 9% hoy mientras los inversores reaccionan con miedo a la advertencia de Donald Trump. El expresidente primero sugirió que podría imponer un arancel del 25% a Apple (AAPL.US, acciones cayeron casi un 4% en las operaciones previas a la apertura del mercado), una empresa privada. Luego anunció que, a partir del 1 de junio de 2025, Estados Unidos impondrá aranceles del 50% a Europa debido a lo que describió como restricciones injustas impuestas a los productos estadounidenses. El mercado interpreta esto como "la apertura de un nuevo frente" en la guerra comercial, y todavía no está claro si un posible acuerdo con Europa será "tan fácil" como el firmado con China en Ginebra. Europa sigue siendo un mercado crítico para Estados Unidos en muchos aspectos, y el aumento de las tensiones entre Washington y Bruselas podría indicar una mayor inflación en Estados Unidos y reducir aún más la probabilidad de recortes de tasas por parte de la Fed este año. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del VIX Fuente: xStation5

