El yen vuelve al centro del tablero: recuperación tras la victoria de Takaichi y datos macro sensibles

El mercado vuelve a mirar con atención a Japón, y no solo por el récord alcanzado por el Nikkei. La verdadera protagonista en las últimas sesiones ha sido la divisa japonesa, que después de semanas de debilidad estructural ha empezado a mostrar una fortaleza más sostenida y coherente con el contexto macroeconómico actual.

El detonante más reciente ha sido la victoria aplastante en las elecciones de la primera ministra Sanae Takaichi, cuya coalición obtuvo una mayoría histórica en la Cámara Baja. Este resultado ha reducido la incertidumbre política y ha impulsado tanto a los índices bursátiles como, de manera más sorprendente, al propio yen frente al dólar.

Tradicionalmente, un estímulo fiscal más agresivo en Japón suele estar asociado a un yen más débil, debido a mayores déficits y expectativas de mayor gasto. Sin embargo, en esta ocasión se observa un patrón distinto: el Nikkei ha alcanzado máximos históricos mientras el yen ha revertido varias sesiones de pérdidas, reflejando una dinámica de mercado que compra estabilidad política y expectativas de crecimiento.

Fortalecimiento del yen y contexto técnico

En las últimas jornadas, el yen ha ganado terreno frente al dólar, con el par USD - JPY moviéndose por debajo de 156,00, tras haber revertido una racha de pérdidas que duró varios días.

Este comportamiento no parece ser solo un ajuste técnico aislado. Varias señales confluyen en la misma dirección:

Debilidad relativa del dólar en el corto plazo, influenciada por expectativas sobre datos macro estadounidenses y posibles recortes de la Fed.

Discusión del mercado sobre posibles intervenciones o advertencias del gobierno japonés ante movimientos bruscos del tipo de cambio, lo que ha ofrecido soporte al yen.

Técnicamente, la zona alrededor de 155-156 yenes por dólar ha cobrado relevancia como un punto de batalla entre fuerzas alcistas y bajistas en el mercado FX, con implicancias importantes para los próximos movimientos del cruce.

Factores globales que entran en juego

El yen se ha comportado como una moneda defensiva en el contexto de una mayor aversión al riesgo global. Aunque el índice dólar no ha mostrado caídas extremas, su sesgo más débil en las últimas sesiones, junto a la fortaleza de otras divisas, ha permitido que el JPY recupere tracción.

Los mercados también están atentos a indicadores macro relevantes que podrían influir en la dinámica de tipos y flujos: datos de ventas minoristas y, especialmente, las nóminas no agrícolas en EE.UU., cuyo resultado podría reforzar o contradecir las expectativas sobre política monetaria en Estados Unidos, calibrando así el diferencial de tasas entre ambas economías.

Una narrativa que cambia, pero con cautela

La fortaleza reciente del yen no responde a un único catalizador, sino a un coctel de factores: una victoria electoral que brinda claridad política, máximos históricos en la bolsa japonesa, una presión relativa sobre el dólar y un mercado global que sigue enfrentando incertidumbres macro.

Sin embargo, este giro no está exento de matices. La política fiscal expansiva que impulsa el gobierno de Takaichi también plantea preguntas sobre la sostenibilidad del déficit y el papel del Banco de Japón, lo que mantiene riesgos de volatilidad en el cruce USD - JPY si se recalibran expectativas de política monetaria.

Fuente: xStation