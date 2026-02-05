Elecciones Japón 8 de febrero: qué significa para el yen, los bonos y los mercados

El costo de vida es la principal preocupación; el gasto en alimentos alcanzó 28,9% del consumo (máximo desde 2000).

Japón se prepara para unas elecciones anticipadas en la cámara baja que podrían reconfigurar el equilibrio político del país en un momento de tensión económica, inflación persistente e incertidumbre regional. La votación del 8 de febrero determinará no solo quién gobierna en Tokio, sino también la confianza con la que Japón puede impulsar sus ambiciones económicas, de seguridad y diplomáticas.

Takaichi busca mandato para consolidar su agenda

La primera ministra Sanae Takaichi, quien lleva poco más de tres meses en el cargo, convocó las elecciones para aprovechar el creciente apoyo público y reforzar su gobierno de coalición. En este breve período ya adelantó un aumento del gasto en defensa, reveló el mayor presupuesto adicional desde que se flexibilizaron las restricciones por la pandemia y generó malestar en China por sus comentarios sobre Taiwán.

Su enfoque directo y la percepción de un giro hacia una postura más nacionalista le han otorgado los índices de aprobación más altos en más de una década, especialmente entre votantes conservadores. Sin embargo, está poniendo a prueba públicamente su liderazgo y el control del Partido Liberal Democrático (PLD), que ha dominado el poder durante décadas, en medio del descontento por el costo de la vida.

Takaichi ha declarado que si la coalición gobernante no logra una mayoría, es probable que sea reemplazada. Una encuesta reciente sugiere que la coalición podría obtener una mayoría de dos tercios, lo que le permitiría superar a la oposición incluso en la cámara alta, que actualmente no controla.

Las elecciones elegirán a los 465 miembros de la Cámara de Representantes, la cámara baja del poder legislativo japonés. De estos, 289 son circunscripciones uninominales donde gana el candidato con más votos, y los 176 restantes se asignan mediante representación proporcional.

Costo de vida domina la agenda electoral

Según las encuestas, el costo de vida encabeza la lista de preocupaciones para la mayoría de los votantes. La tasa de inflación de Japón se ha mantenido por encima del objetivo oficial del 2% durante más de tres años y medio, mientras que las ganancias salariales no han seguido el mismo ritmo.

La proporción del gasto en alimentos dentro del consumo total de los hogares alcanzó el 28,9% en noviembre, el nivel más alto para ese mes desde el año 2000. La debilidad del yen ha agravado la situación al encarecer los alimentos, la energía y otras importaciones.

Para abordar estas preocupaciones, la coalición gobernante ha prometido suspender el impuesto del 8% sobre las ventas de alimentos durante dos años, una medida cuyo costo se estima en unos 5 billones de yenes (US$31.600 millones) anuales. Takaichi no ha explicado cómo lo financiará. La Alianza Reformista Centrista, principal bloque opositor, propone eliminar el impuesto de forma permanente, financiándolo mediante la creación de un nuevo fondo soberano de inversión.

Yen débil y bonos en máximos

Como una de las mayores economías del mundo, Japón desempeña un papel fundamental en los mercados financieros globales. La incertidumbre electoral ya ha debilitado el yen y ha impulsado al alza los rendimientos de los bonos del gobierno japonés, reflejando la inquietud de los inversionistas sobre las perspectivas fiscales.

Fuente: Tradingeconomics

El yen bajó inicialmente ante la esperada victoria del PLD, lo que podría impulsar los planes de estímulo presupuestario de Takaichi y aumentar el riesgo de mayores déficits. Los mercados descartan una probabilidad del 0% de una subida de tasas del Banco de Japón en la próxima reunión del 19 de marzo.

El Banco de Japón mantuvo las tasas estables en su última reunión, mejorando ligeramente las previsiones de crecimiento e inflación debido a las políticas fiscales expansivas. El gobernador Kazuo Ueda reiteró que seguirán subiendo las tasas si se cumplen las perspectivas económicas.

El dólar estadounidense continúa recuperándose tras la fuerte ola de ventas de las últimas dos semanas de enero, respaldado por la mejora de los datos estadounidenses y los sólidos PMI. Los operadores están volviendo a colocar posiciones cortas en yen a medida que el dólar se fortalece y se anticipa la victoria de Takaichi.

EE.UU. y ramificaciones geopolíticas

La próxima semana será determinante, tendremos el informe de nóminas no agrícolas (NFP) que se publicará el miércoles y el IPC de EE.UU. el viernes. La tendencia del dólar luce cada vez más alcista, aunque los operadores esperan confirmación de los datos para tener mayor convicción.

Los inversores también están atentos al informe del PIB del cuarto trimestre de Japón que se publicará la próxima semana, que se espera que se recupere tras la fuerte contracción del trimestre anterior.

Una victoria de Takaichi mantendría a Japón en camino de expandir el gasto en defensa y fortalecer su papel como aliado clave de Estados Unidos en materia de seguridad, en medio de las crecientes tensiones en Asia ante el refuerzo militar de China. Una derrota, y las probables disputas por el liderazgo que conlleva, podrían ralentizar estos movimientos estratégicos.

Fuente: xStation5

_________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí