Emiratos Árabes Unidos sale de la OPEP

Los Emiratos Árabes Unidos (EAU) anunciaron hoy una decisión histórica de retirarse de la OPEP y la OPEP+ con efecto a partir del 1 de mayo de 2026. Los EAU han sido miembros del cartel desde 1967, primero a través del Emirato de Abu Dhabi, y tras la formación oficial de la federación en 1971, continuaron su membresía plena. La decisión está impulsada por intereses nacionales y el deseo de obtener mayor flexibilidad en la política de producción, sin tener que adherirse a las cuotas de producción impuestas por el cartel.

Fuente: Mensaje oficial proporcionado, vía JavierBlas en X

Actualmente, los EAU producen aproximadamente 4 millones de barriles de petróleo por día y planean aumentar esta cifra a 5 millones de barriles para 2027. Tras su salida de la OPEP, el productor emiratí anunció que incrementará gradualmente y de forma responsable la producción en línea con las condiciones del mercado, sin restricciones estrictas de cuotas. Un factor adicional es la crisis en curso en el Golfo Pérsico y las disrupciones en el Estrecho de Ormuz, que han estado desestabilizando el suministro de petróleo al mercado global durante meses.

Los precios del crudo cayeron ligeramente inmediatamente después del anuncio, aunque el mercado recuperó rápidamente parte de sus pérdidas. El precio del WTI retrocedió desde aproximadamente $105–106 hasta $103.98, con las tres EMAs (50, 100, 200) aún cotizando por debajo del precio de mercado. Analistas, incluidos los de UBS, advierten que la salida de los EAU debilita la capacidad de la OPEP para defender los precios del petróleo durante desaceleraciones económicas. Los EAU son uno de los mayores productores dentro del cartel. Fuente: xStation