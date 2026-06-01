¿Empieza hoy la nueva era de Nvidia?

Mientras la mayoría de los inversores sigue viendo a Nvidia principalmente como el fabricante de los potentes procesadores gráficos que alimentan los centros de datos, la compañía acaba de demostrar que sus ambiciones van mucho más allá. Jensen Huang presentó un movimiento que puede interpretarse como un giro estratégico fundamental y, al mismo tiempo, una señal inequívoca de que la empresa quiere marcar el rumbo de todo el mercado de semiconductores.

Nvidia deja oficialmente de ser “solo” un fabricante de chips gráficos para convertirse en una compañía global de infraestructura. Esta estrategia se basa en la construcción de las llamadas AI factories, sistemas integrados a gran escala que combinan computación, redes, software e infraestructura. Su objetivo: generar ingresos reales por cada token digital producido, controlando así toda la cadena de valor de la tecnología moderna.

Nvidia quiere llevar la IA directamente al PC

El último movimiento de Nvidia sugiere que la compañía quiere llevar la inteligencia artificial directamente a los ordenadores personales, creando una nueva categoría de dispositivos preparados para la era de los agentes digitales autónomos.

La mayor sorpresa para el mercado es el ataque directo de Nvidia a un bastión dominado durante décadas por Intel y AMD: el mercado de portátiles y sobremesas Windows.

El nuevo superchip RTX Spark, creado junto a MediaTek y Microsoft, introduce una arquitectura Arm de alto rendimiento en un territorio históricamente reservado al x86. En la práctica, Nvidia extiende su presencia desde la infraestructura de centros de datos hasta el usuario final.

El mercado del PC lleva años sin ofrecer una ventaja competitiva clara, pero Nvidia lo aborda de forma distinta:

Spark está optimizado para IA local ,

creación de contenido,

y gaming,

redefiniendo lo que un ordenador moderno debe ser.

Esto ya no parece una simple ampliación de catálogo, sino un intento de crear una nueva categoría de hardware donde la IA es el núcleo del diseño, no un añadido.

Vera: la ofensiva directa contra Intel Xeon y AMD Epyc

Al mismo tiempo, Nvidia refuerza su posición en centros de datos con la introducción de la arquitectura Vera CPU. Es una respuesta directa a quienes temían que el desarrollo de los centros de datos se desplazara hacia procesadores generalistas, reduciendo la relevancia de los aceleradores de Nvidia.

Vera es el primer procesador de servidor independiente de la compañía, diseñado para competir abiertamente con Intel Xeon y AMD Epyc.

Según Nvidia:

será casi el doble de rápido en cargas de trabajo de IA que la arquitectura x86,

gigantes como OpenAI , Anthropic y SpaceX ya han reservado sus primeros envíos,

las nuevas soluciones de software permiten ejecutar hasta un 40% más de aceleradores con el mismo presupuesto energético.

Esto supone una ventaja económica masiva para los operadores de centros de datos.

Una narrativa de mercado extremadamente poderosa

Aunque la acción de Nvidia ha tenido un comportamiento algo más moderado este año frente al índice de semiconductores, las innovaciones anunciadas pueden actuar como un catalizador de crecimiento.

Financieramente, Nvidia es hoy un gigante: sus ingresos trimestrales equivalen aproximadamente a todo el año combinado de Intel y AMD.

Si Nvidia logra abrir este nuevo mercado y convencer a fabricantes y usuarios de adoptar estos dispositivos de nueva generación, la compañía sumará un nuevo vector de crecimiento junto a su ya dominante negocio de servidores.

Además, para tranquilizar a los inversores preocupados por los cuellos de botella, Nvidia aseguró que no habrá restricciones de suministro para los nuevos chips, que se fabricarán en TSMC con tecnología 3N.

Nvidia ya no es un fabricante de componentes: es la columna vertebral de la IA

Cada vez es más difícil ver a Nvidia como un simple productor de hardware. La empresa se está convirtiendo en la infraestructura esencial de toda la inteligencia artificial:

conecta portátiles premium con los servidores más potentes del mundo,

construye un foso competitivo casi infranqueable,

y acelera activamente la revolución tecnológica.

Los próximos lanzamientos podrían alterar de forma permanente el equilibrio de poder en los mercados financieros.