Giro de los bancos centrales y rally tecnológico en Asia

El conflicto entre Estados Unidos e Irán entra en su cuarto mes sin que se vislumbre un avance. Trump afirmó no tener prisa por alcanzar un acuerdo y advirtió que la acción militar podría reanudarse si fracasan las conversaciones. En Truth Social, instó a los políticos a tener paciencia, asegurándoles: "Todo terminará bien".

Los informes sobre la renuncia del presidente iraní Pezeshkian causaron conmoción en los mercados. Según se informó, Pezeshkian comunicó al Líder Supremo que la Guardia Revolucionaria había tomado el control de la toma de decisiones, convirtiendo la presidencia en un cargo meramente ceremonial. Los medios estatales iraníes desestimaron el informe como "propaganda extranjera", pero los mercados lo tomaron en serio, ya que, dado que Estados Unidos había estado negociando con el Ministerio de Asuntos Exteriores civil de Irán, que podría no haber contado con el mandato de la Guardia Revolucionaria, cualquier acuerdo está ahora en entredicho.

Estados Unidos e Irán se acusan mutuamente de nuevos ataques. El ejército estadounidense llevó a cabo ataques en "legítima defensa" contra radares y drones iraníes, e Irán respondió con un ataque a una base aérea. Rubio habló con el presidente libanés Aoun y Netanyahu sobre una “desescalada gradual”, pero Estados Unidos afirma que Hezbolá bloqueó el acuerdo por orden de Teherán. Se ha informado de otro intento de derribar un misil balístico cerca de la base Ali Al Salem en Kuwait.

Estrecho de Ormuz: La Armada estadounidense escoltó discretamente a unos 70 buques mercantes durante un período de tres semanas, un promedio de tres por día, en comparación con la norma anterior a la guerra de más de 100 por día. Los barcos navegaron “sin ser detectados”. Se trata de un flujo controlado y mínimo, no de un retorno al comercio normal.

Bancos centrales

Schnabel, del BCE, insinúa subidas de tipos. La inflación provocada por el conflicto con Irán es "demasiado generalizada para ignorarla" y ya se ha extendido más allá del sector energético, afectando a toda la cadena de suministro. Schnabel no especificó un límite máximo para el número de subidas y añadió que el BCE se basará en los datos. El EUR/USD baja ligeramente hasta 1,1651 (-0,05%).

Reserva Federal: Los mercados ya están descontando subidas de tipos, no bajadas. Powell advirtió ayer contra la "politización de la Reserva Federal", mientras que Kashkari señaló que, incluso si se reabriera el estrecho de Ormuz, las cadenas de suministro y la inflación podrían normalizarse mucho más lentamente de lo que espera el mercado. Logan, Hammack y Daly pronunciarán discursos esta semana. El informe clave de empleo no agrícola (NFP) se publicará el viernes 5 de junio; se prevé la creación de 85.000 nuevos puestos de trabajo y una tasa de desempleo del 4,3%.

Japón: La inversión de capital en el primer trimestre se situó en el 0,0% interanual (frente al +4,0% esperado), lo que aumenta la posibilidad de una revisión a la baja del PIB. El PMI manufacturero de Japón cayó a 54,5 en mayo, mientras que los costes de producción alcanzaron su nivel más alto en 32 meses. El gobernador del Banco de Japón, Ueda, hablará el miércoles; el mercado busca señales sobre una posible subida de tipos en junio, aunque aún no existe consenso dentro del Banco de Japón.

China: El PMI manufacturero global Caixin/S&P cayó a 51,8 en mayo (desde 52,2 anteriormente), mientras que el PMI oficial descendió a 50 puntos debido a la contracción de los pedidos de exportación. Pekín ha endurecido aún más las regulaciones sobre la inversión extranjera para limitar la transferencia de tecnología y datos.

Mercado de futuros

Futuros del S&P 500 +0,29%, futuros del Nasdaq 100 +0,57% — Wall Street inicia junio en máximos históricos. El S&P 500 acumula nueve semanas consecutivas de subidas —su racha más larga desde finales de 2023— y subió un 5,2% en mayo. El Nasdaq 100 subió un 8% en mayo.

La temporada de resultados del primer trimestre ha sido una de las más sólidas de los últimos años. El 85% de las empresas del S&P 500 superaron las estimaciones (promedio de 5 años: 78%), y los beneficios superaron las expectativas en un 16,7%, más del doble del promedio histórico del 7,3%.

Mercados asiáticos

El índice KOSPI se dispara un 4,2%, alcanzando nuevos máximos históricos. Las exportaciones de semiconductores registraron un aumento récord en mayo (el mayor incremento en las exportaciones totales en más de cuatro décadas). Samsung Electronics ganó un 9,5%, con una capitalización de mercado que superó los 2.000 billones de wones, impulsada por las expectativas en torno a las reuniones del CEO de Nvidia, Jensen Huang, con funcionarios coreanos.

LG Electronics subió un 28% tras los informes de que Huang se reunirá con el presidente del Grupo LG, Koo Kwang-mo, para discutir alianzas en inteligencia artificial y robótica. Nvidia ha programado una "Noche de Socios Coreanos" durante la feria COMPUTEX en Taipéi; SK Hynix y otras compañías también estarán presentes. Nvidia suministrará más de 260.000 de sus chips más avanzados a empresas coreanas, incluidas Samsung y Hyundai Motor.

Nikkei 225 (+1,15%), Hang Seng (+0,72%), CSI 300 (-0,32%), ASX 200 (-0,21%). Sentimiento mixto en la región: cautela ante la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. SoftBank Group +5% tras el anuncio de una inversión de 45.000 millones de euros en infraestructura de IA en Francia durante cinco años.

Mercado forex

El dólar australiano (AUD) es, con diferencia, la divisa más fuerte del día. En estos momentos, el AUD supera con creces a la libra esterlina (GBP), el dólar estadounidense (USD) y el euro (EUR). El dólar neozelandés (NZD) y el franco suizo (CHF) están cediendo terreno.

El dólar estadounidense se mantiene estable tras un descenso semanal. El índice del dólar (DXY) sube un 0,04 % hasta aproximadamente 99,05; el par EUR/USD baja un 0,05 % (1,1651); el par USD/JPY sube un 0,07 % (159,44); y el par GBP/USD sube un 0,08 % (1,3461). El yen se debilita; el par USD/JPY ronda los 159,48.

El par EUR/PLN sube un 0,07 % (4,2293); y el par USD/PLN sube un 0,10 % (3,6297). El zloty se mantiene estable a pesar de las tensiones geopolíticas.

Materias primas

Los precios del petróleo se disparan. El WTI sube un 1,69% hasta los 89,52 dólares y el Brent un 1,23% hasta los 92,95 dólares, tras los informes de nuevos ataques militares israelíes contra el Líbano y la escalada de ataques entre Estados Unidos e Irán. Mientras tanto, en mayo, el petróleo registró su mayor caída mensual desde abril de 2025 (casi un 17%), cuando las esperanzas de un acuerdo eran altas.

El oro baja un 0,63% (4.516,69 dólares/oz). La plata sube ligeramente un 0,12% (75,58 dólares/oz). El gas natural sube un 1,83% hasta los 3,34 dólares.

Noticias corporativas

Nvidia + Microsoft = "una nueva era para las PC". La próxima semana, en COMPUTEX y Microsoft Build, se presentarán las primeras PC con Windows equipadas con chips Nvidia (ARM). Fabricantes: Surface, Dell. Microsoft también está desarrollando software para agentes de IA locales.

Nvidia entra oficialmente en el mercado de procesadores para PC. Durante su presentación en COMPUTEX en Taipéi, Jensen Huang desveló el nuevo chip N1X (arquitectura ARM, fabricado por MediaTek) y el superchip RTX Spark, una combinación de la GPU Blackwell y la CPU N1X con 128 GB de memoria unificada, fabricada con el proceso de 3 nm de TSMC. Huang comparó este cambio con la invención del smartphone: "Esta es la primera reinvención completa de la PC en 40 años". Nvidia también anunció que su CPU Vera para centros de datos ya está en plena producción. Vera genera tokens 1,8 veces más rápido que x86 y es clave para las "fábricas de IA": admite la inferencia de agentes, que requiere computación de CPU de propósito general en lugar de solo procesamiento paralelo de GPU. Huang calificó a Vera como el "nuevo motor principal de crecimiento" de la compañía. Entre los primeros clientes se encuentran OpenAI, Anthropic, SpaceX/xAI, Dell, Oracle y CoreWeave; estará disponible a partir del otoño de 2026.

Samsung ha enviado muestras de sus chips HBM4e a clientes, adelantándose a sus competidores. Nvidia ha cerrado la laguna legal de exportación: el Departamento de Comercio de EE. UU. ha bloqueado el flujo de chips de Nvidia y AMD a empresas chinas a través de filiales en el extranjero; cientos de miles de chips avanzados podrían haber llegado a China por este canal durante el último año.

Berkshire Hathaway está adquiriendo Taylor Morrison por 8.500 millones de dólares en efectivo, lo que representa una prima del 24 % sobre el precio de cierre del viernes; se espera que la transacción se cierre en la segunda mitad de 2026.