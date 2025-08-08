Leer más

Empleo canadiense cae inesperadamente en julio, aunque suben los salarios

09:45 8 de agosto de 2025

El informe sobre la evolución del empleo en Canadá de julio fue más débil de lo previsto, pero la tasa de desempleo se mantuvo estable en comparación con junio y el salario por hora se situó en el 3,5%, frente al 3,2% de junio (los mercados esperaban un 3,1%). El informe general del mercado laboral canadiense es heterogéneo; sin embargo, la pérdida de empleos en julio fue considerable, significativamente inferior a todas las estimaciones.

Cambio en el empleo canadiense: -40.800 (pronóstico: 10.000, anterior: 83.100)

  • Tasa de desempleo: 6,9% frente al 7% esperado y el 6,9% anterior

  • Ganancias promedio por hora: 3,5% frente al 3,1% esperado y el 3,2% anterior

  • Tasa de participación: 65,2% frente al 65,4% esperado y el 65,4% anterior

 

