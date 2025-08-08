El informe sobre la evolución del empleo en Canadá de julio fue más débil de lo previsto, pero la tasa de desempleo se mantuvo estable en comparación con junio y el salario por hora se situó en el 3,5%, frente al 3,2% de junio (los mercados esperaban un 3,1%). El informe general del mercado laboral canadiense es heterogéneo; sin embargo, la pérdida de empleos en julio fue considerable, significativamente inferior a todas las estimaciones.
Cambio en el empleo canadiense: -40.800 (pronóstico: 10.000, anterior: 83.100)
-
Tasa de desempleo: 6,9% frente al 7% esperado y el 6,9% anterior
-
Ganancias promedio por hora: 3,5% frente al 3,1% esperado y el 3,2% anterior
- Tasa de participación: 65,2% frente al 65,4% esperado y el 65,4% anterior
