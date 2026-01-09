Empleo en Canadá supera previsiones 📊🍁

Conclusiones clave El empleo en Canadá superó expectativas en diciembre, con fuerte creación de empleo a tiempo completo, aunque el aumento del desempleo limita el impacto positivo para el CAD.

09.01.2025 – Datos de empleo de Canadá (diciembre): Cambio en el empleo: +8,2k (vs. -5,5k esperado; +53,6k previo)

Empleo a tiempo completo: +50,2k (vs. -9,4k previo)

Empleo a tiempo parcial: -42k (vs. +63k previo)

Tasa de crecimiento salarial promedio por hora: +3,7 % interanual (vs. +4 % previo)

Tasa de participación: 65,4 % (vs. 65,1 % previo)

Tasa de desempleo: 6,8 % (vs. 6,6 % esperado; 6,5 % previo)

Interpretación El mercado esperaba una caída en el empleo y un desplazamiento hacia roles de tiempo parcial , pero los datos sorprendieron con ganancias netas de empleo y un gran aumento en puestos de tiempo completo .

El crecimiento salarial se desaceleró ligeramente pero se mantuvo sólido, mientras que la participación laboral subió levemente.

El aumento del desempleo por encima de lo esperado resulta desconcertante, probablemente reflejando que más personas ingresaron a la fuerza laboral.

Reacción del mercado Los operadores interpretaron el informe como una señal de fortaleza de la economía canadiense .

El CAD registró ligeras ganancias frente al USD, reflejando confianza en la dinámica subyacente del mercado laboral.

USDCAD (M1) Fuerte: xStation5



