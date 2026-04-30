Empresas del S&P 500 con margen neto récord desde 2009 - datos de FactSet

Los márgenes de beneficio del S&P 500 se mantienen notablemente resilientes pese a las preocupaciones por el aumento de los precios del petróleo. Según datos de FactSet, el margen neto combinado de las empresas estadounidenses en el T1 2026 se sitúa en 13,4%, lo que marcaría el nivel más alto desde que se comenzó a registrar en 2009. Actualmente, 5 de los 11 sectores del S&P 500 están reportando expansión interanual de márgenes en el T1 2026 frente al T1 2025, mientras que 6 sectores se sitúan por encima de su promedio de 5 años.

S&P 500: El margen neto en el T1 2026 se ubica en 13,4% , por encima del récord previo de 13,2% en el T4 2025 .

El margen neto en el T1 2026 se ubica en , por encima del récord previo de . Tecnología sigue liderando: El sector IT reporta márgenes de 29,1% vs 25,4% interanual , continuando como el principal impulsor de la rentabilidad del índice.

El sector IT reporta márgenes de , continuando como el principal impulsor de la rentabilidad del índice. Servicios de comunicación bajo presión: Los márgenes cayeron a 14,1% desde 16,0% hace un año .

Los márgenes cayeron a . Energía rezagada pese a precios altos: El sector presenta márgenes de 6,6% , muy por debajo de su promedio de 5 años de 9,6% , a pesar de los elevados precios del petróleo y la energía.

El sector presenta márgenes de , muy por debajo de su promedio de 5 años de , a pesar de los elevados precios del petróleo y la energía. Mejora trimestral no generalizada: Los márgenes aumentaron en cinco sectores, liderados por utilities (15,1% vs 12,1% en T4 2025), pero cayeron en seis sectores, especialmente en energía e industriales. En industriales, los márgenes bajaron a 11,1% desde 12,3% interanual.

US500 (intervalo H1)

Al observar el gráfico del US500, el contrato intenta mantenerse por encima de la EMA200 en gráfico horario, con el nivel de 7.140 actuando como zona clave de soporte. Es relevante que Wall Street continúa descontando una mejora adicional. Las previsiones de consenso para los márgenes netos del S&P 500 se sitúan en 14,1% para el T2, 14,6% para el T3 y 14,6% para el T4 de 2026. Estas estimaciones parecen relativamente optimistas considerando las señales mixtas provenientes de la fortaleza del consumidor estadounidense.



Fuente: xStation5

Fuente: FactSet