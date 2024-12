(EN VIVO) Conferencia de prensa del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell

El presidente de la Fed, Powell, comienza la conferencia después de que la Fed redujera las tasas de interés en 25 puntos básicos a 4,5% en línea con las expectativas en Wall Street. Los índices estadounidenses caen después de que comienza la conferencia de prensa de Powell; el Nasdaq 100 cae casi un 1%, el S&P 500 cae un 0,6%; el dólar estadounidense se fortalece. Aquí está la transcripción de la conferencia de prensa de Powell. Presidente de la Fed, comentarios de Powell Podemos ser más cautelosos a medida que consideramos más ajustes. Reducir la restricción de la política demasiado lentamente podría debilitar indebidamente la economía y el empleo.

Los riesgos para lograr los objetivos están más o menos equilibrados. El PCE total probablemente aumentó un 2,5% en los 12 meses que terminaron en noviembre. El mercado laboral no es una fuente de presiones inflacionarias.

El gasto del consumidor es resistente y la inversión en equipos se ha fortalecido.

La actividad económica se ha expandido a un ritmo sólido. El mercado laboral sigue siendo sólido.

Estamos centrados directamente en dos objetivos. Cuatro funcionarios pronosticaron recortes de 25 puntos básicos o menos para 2025.

La postura política ahora es significativamente menos restrictiva. La política monetaria está bien posicionada para lidiar con los riesgos. Podemos reducir la moderación de la política más lentamente si la inflación no se mueve de manera sostenible hacia el 2%. Las proyecciones de los responsables de la política monetaria para la tasa de referencia son más altas para el próximo año, en consonancia con una inflación más alta. El EUR-USD cae a 1,04 después de las declaraciones agresivas de Powell Preguntas y respuestas: Los riesgos para el mercado laboral se han debilitado

El mercado laboral continúa enfriándose, pero a un ritmo limitado y controlable

La inflación se está enfriando de manera constante, mientras que se moverá por encima del objetivo de inflación en el corto plazo La postura agresiva de Powell también está provocando una fuerte liquidación en el S&P 500, con el S&P 500 probando el área de 6000 puntos, donde también se encuentra la línea de tendencia ascendente. La Fed está ahora más cerca de una tasa neutral, pero aún así la tasa actual parece ser ligeramente restrictiva

Los dos recortes esperados el próximo año parecen ser una buena evaluación del enfoque actual del Comité

La política monetaria actual parece ser apropiada y, según Powell, " no hay razón para pensar que una recesión sea más probable de lo habitual ".

". La inflación básica bajando al 2,5% el próximo año, como en las proyecciones, sería un progreso significativo.

Es prematuro sacar alguna conclusión sobre el impacto de los aranceles; no sabemos en qué países, de qué tamaño, durante cuánto tiempo.

El comité está discutiendo formas en que los aranceles pueden impulsar la inflación; hemos trabajado bastante en eso.

Una inflación más alta es probablemente el factor más importante para las nuevas proyecciones

Queremos ver avances en la inflación mientras pensamos en más recortes y en un mercado laboral sólido.

La inflación de noviembre ha vuelto a la senda correcta después de las lecturas más altas.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "