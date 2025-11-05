Es este el punto de inflexión tras la corrección?

Los mercados bursátiles de EE. UU. abrieron con ligeras subidas, aunque el sentimiento mejora visiblemente al observar los contratos de futuros. El S&P 500 experimentó una corrección del 3 % desde su máximo del 30 de octubre hasta su punto más bajo durante la sesión asiática. Sin embargo, ahora se observa un fuerte rebote, con los futuros del S&P 500 superando nuevamente los 3.800 puntos.
🔍 Visión técnica sobre el S&P 500
El S&P 500 extiende su rebote tras datos macro positivos y pese a resultados mixtos: ¿se confirma el fin de la corrección?
Durante la sesión asiática, el S&P 500 continuó con su retroceso marcado, en una jornada volátil influenciada por resultados corporativos mixtos. Las malas cifras de Super Micro Computer (SMCI) y la decepción parcial de Arista provocaron caídas importantes, contrarrestadas por buenos resultados de AMD. El repunte actual se apoya en datos económicos de EE. UU. mejores a lo esperado, y el rebote desde el retroceso de Fibonacci del 50 % sugiere que el impulso alcista de fondo se mantiene intacto. Un cierre por encima de los 6.800 puntos confirmaría el fin de la fase correctiva.
Datos macro: señales de resiliencia económica en EE. UU.
-
Empleo en el sector privado (ADP): +42.000 empleos en octubre, sorprendiendo tras una caída previa y apuntando a cierta estabilización del mercado laboral.
-
PMI de servicios ISM: El índice sorprendió positivamente con una lectura de 52,4 (vs. 50,8 esperado).
-
Subíndice de precios pagados: Sube fuertemente a 70 puntos, alimentando preocupaciones inflacionarias.
-
El repunte se sustentó en el crecimiento de la actividad empresarial y los nuevos pedidos.
-
Movimientos destacados en acciones: ganadores y perdedores
-
Advanced Micro Devices (AMD): Resultados sólidos, pero bajo presión por la alta valoración en el sector. Subidas moderadas de +0,6 % al inicio.
-
Super Micro Computer (SMCI): Malos resultados y dudas sobre su guía futura generan una caída de casi –7 %, ante temores por retrasos en entregas.
-
Alphabet (Google) y Wiz: Google avanza +2,5 % tras recibir aprobación del Departamento de Justicia para adquirir la firma de ciberseguridad Wiz.
-
McDonald’s: El buen desempeño en ventas en EE. UU. impulsa sus acciones más de +3 %, con perspectivas positivas a futuro.
-
Axon y Pinterest:
-
Axon cae –20 % tras resultados negativos y advertencia sobre márgenes por aranceles.
-
Pinterest también pierde –20 %, pese a crecimiento de ingresos y usuarios, tras decepcionar en beneficios.
-
