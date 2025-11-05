Leer más
Es este el punto de inflexión tras la corrección?

Los mercados bursátiles de EE. UU. abrieron con ligeras subidas, aunque el sentimiento mejora visiblemente al observar los contratos de futuros. El S&P 500 experimentó una corrección del 3 % desde su máximo del 30 de octubre hasta su punto más bajo durante la sesión asiática. Sin embargo, ahora se observa un fuerte rebote, con los futuros del S&P 500 superando nuevamente los 3.800 puntos.

🔍 Visión técnica sobre el S&P 500

 

El S&P 500 extiende su rebote tras datos macro positivos y pese a resultados mixtos: ¿se confirma el fin de la corrección?

Durante la sesión asiática, el S&P 500 continuó con su retroceso marcado, en una jornada volátil influenciada por resultados corporativos mixtos. Las malas cifras de Super Micro Computer (SMCI) y la decepción parcial de Arista provocaron caídas importantes, contrarrestadas por buenos resultados de AMD. El repunte actual se apoya en datos económicos de EE. UU. mejores a lo esperado, y el rebote desde el retroceso de Fibonacci del 50 % sugiere que el impulso alcista de fondo se mantiene intacto. Un cierre por encima de los 6.800 puntos confirmaría el fin de la fase correctiva.

Datos macro: señales de resiliencia económica en EE. UU.

  • Empleo en el sector privado (ADP): +42.000 empleos en octubre, sorprendiendo tras una caída previa y apuntando a cierta estabilización del mercado laboral.

  • PMI de servicios ISM: El índice sorprendió positivamente con una lectura de 52,4 (vs. 50,8 esperado).

    • Subíndice de precios pagados: Sube fuertemente a 70 puntos, alimentando preocupaciones inflacionarias.

    • El repunte se sustentó en el crecimiento de la actividad empresarial y los nuevos pedidos.

Movimientos destacados en acciones: ganadores y perdedores

  • Advanced Micro Devices (AMD): Resultados sólidos, pero bajo presión por la alta valoración en el sector. Subidas moderadas de +0,6 % al inicio.

  • Super Micro Computer (SMCI): Malos resultados y dudas sobre su guía futura generan una caída de casi –7 %, ante temores por retrasos en entregas.

  • Alphabet (Google) y Wiz: Google avanza +2,5 % tras recibir aprobación del Departamento de Justicia para adquirir la firma de ciberseguridad Wiz.

  • McDonald’s: El buen desempeño en ventas en EE. UU. impulsa sus acciones más de +3 %, con perspectivas positivas a futuro.

  • Axon y Pinterest:

    • Axon cae –20 % tras resultados negativos y advertencia sobre márgenes por aranceles.

    • Pinterest también pierde –20 %, pese a crecimiento de ingresos y usuarios, tras decepcionar en beneficios.

