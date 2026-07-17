Escalada entre Irán y Estados Unidos: Qué observar y qué esperar

Las comunicaciones diplomáticas, los reportes de prensa y los análisis independientes indican que una escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán es altamente probable.

La geografía de Irán constituye una de sus mayores fortalezas, si no la principal. Sin embargo, también genera una serie de vulnerabilidades. La de mayor relevancia para el conflicto, y la que ofrece a Estados Unidos la mejor relación entre beneficio y riesgo, es la isla de Kharg.

Esta isla, ubicada a unos 30 kilómetros de la costa iraní, representa el auténtico talón de Aquiles del país. La costa iraní está escasamente poblada y poco desarrollada, no por decisión propia, sino por limitaciones geográficas. Sus aguas costeras son demasiado poco profundas para que los megabuques petroleros que sostienen el comercio energético mundial puedan atracar en sus puertos.

En estas condiciones, Irán se ve obligado a transportar su petróleo hasta un puerto situado en una isla, donde los grandes buques pueden cargar el crudo. La isla es pequeña, con apenas 8 kilómetros cuadrados, aproximadamente 2,5 veces el tamaño de Central Park en Nueva York. A pesar de ello, gestiona cerca del 90% de las exportaciones de petróleo iraní.

Desde una perspectiva militar, si Estados Unidos quisiera demostrar al liderazgo iraní la desventaja de su posición estratégica, podría tomar el control de la isla. Aunque podrían producirse bajas estadounidenses, Irán difícilmente podría repeler un desembarco anfibio decidido por parte de las fuerzas estadounidenses.

Esto es especialmente relevante porque las exportaciones de petróleo representan una de las últimas fuentes de ingresos de la economía iraní. Si bien una economía de guerra puede mantenerse operativa durante más tiempo de lo que suele suponerse, es importante recordar que:

Irán es un país desértico y el equilibrio entre los recursos disponibles de agua y alimentos lleva años al borde de una crisis humanitaria, deteriorándose progresivamente.

es un país desértico y el equilibrio entre los recursos disponibles de agua y alimentos lleva años al borde de una crisis humanitaria, deteriorándose progresivamente. Su industria está dispersa, es poco eficiente y presenta un importante rezago, dependiendo de insumos provenientes del exterior.

El país opera bajo una economía de guerra no desde hace uno o dos años, sino, en la práctica, desde la década de 1970.

Además, continúa existiendo una amenaza crítica para Irán: la pérdida de infraestructura de agua y electricidad. También en este ámbito el país tiene pocas posibilidades frente al poder aéreo de Estados Unidos, y la destrucción de una infraestructura ya debilitada en un país desértico de 90 millones de habitantes tendría consecuencias potencialmente catastróficas.

Tras una acción de este tipo, Estados Unidos podría incluso quedarse sin interlocutores con quienes negociar, aunque ese escenario representaría un último recurso.

Indicadores adelantados

A pesar del carácter impredecible de la toma de decisiones tanto en Washington como en Teherán, existen varias señales cualitativas que apuntan a un aumento de la probabilidad de una escalada.

Conviene recordar que Estados Unidos no ha retirado una parte importante de sus activos militares de la región del Golfo Pérsico, pese a los acuerdos de alto el fuego. Existe una probabilidad significativa de que ambas partes, al momento de firmar el acuerdo, estuvieran calculando el momento más conveniente para romperlo. El 10 de julio, Donald Trump calificó oficialmente la campaña en Irán como una guerra y solicitó el respaldo del Congreso, lo que apunta claramente a un conflicto de carácter prolongado. Los ataques estadounidenses ya no se concentran únicamente en instalaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). También se han producido numerosos ataques contra el ejército regular iraní (Artesh). Esto sugiere que la operación ha dejado de centrarse exclusivamente en un cambio de gobierno mediante actores internos iraníes y se ha transformado en una campaña de largo plazo destinada a degradar la capacidad de la República Islámica para proyectar poder.

Impacto potencial

Las cifras son, al menos superficialmente, relativamente claras:

Aproximadamente el 25% del suministro mundial de productos refinados del petróleo proviene de la región del Golfo Pérsico .

del suministro mundial de productos refinados del petróleo proviene de la región del . El estrecho de Ormuz , actualmente bloqueado, canalizaba alrededor del 75% de ese volumen.

, actualmente bloqueado, canalizaba alrededor del de ese volumen. El bloqueo no es total; dependiendo de las circunstancias, entre un 5% y un 15% del volumen previo a la guerra logra atravesar el estrecho.

del volumen previo a la guerra logra atravesar el estrecho. Esto implica una reducción aproximada del 16% al 18% de la oferta mundial de petróleo, cifra consistente con un precio cercano a 72 dólares por barril observado entre finales de junio y comienzos de julio, lo que representa un incremento aproximado del 18% frente a los 60 dólares por barril registrados en diciembre de 2025.

La liberación gradual de reservas estratégicas, principalmente por parte de Estados Unidos y China, sería suficiente para evitar una explosión inmediata de la inflación, aunque el principal problema actualmente es otro.

Lo que más escasea en la economía mundial no es el petróleo crudo, sino los combustibles refinados. Actualmente no existen inventarios suficientes de gasolina y diésel como para contener durante un período prolongado un alza de precios provocada por un shock de oferta. Además, la capacidad de refinación en Estados Unidos y Europa continúa siendo limitada. La principal evidencia de ello es el denominado crack spread, que se encuentra en el nivel más alto registrado hasta la fecha.

¿Qué significa todo esto?

El precio del petróleo ya incorpora una escalada significativa del conflicto, aunque todavía no refleja un escenario extremo. Los precios de la gasolina aún no descuentan completamente la estrechez existente en el mercado de productos refinados. La reciente moderación de la inflación podría ser transitoria y una nueva ola de presiones inflacionarias podría aparecer con cierto retraso.

Kamil Szczepański

Analista de Mercados Financieros en XTB