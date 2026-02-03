ETFs de Bitcoin captan US$561 millones pese a sentimiento bajista persistente

Los ETF de Bitcoin registraron entradas de US$561,8 millones el lunes, la mayor desde el 14 de enero.

Bitcoin se mantiene bajo presión el martes, tras un breve repunte desde mínimos de 10 meses y operando en torno a los US$74.500. Sin embargo, los fondos cotizados en bolsa registraron su mayor entrada de capital en semanas, con US$561 millones el lunes, sugiriendo que los inversionistas institucionales aprovecharon la caída para incrementar posiciones.

Precio contenido pese a flujos institucionales

La criptomoneda líder opera con pérdidas, cotizando cerca de los US$74.500, un día después de que el sentimiento bajista casi la llevara a su nivel más bajo desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca hace poco más de un año.

El índice de volatilidad implícita se mantuvo elevado subiendo 3,47% en torno a 49,8, reflejando la incertidumbre que persiste en el mercado de derivados. El índice de volatilidad implícita no mide cuánto se ha movido el precio en el pasado, sino cuánto espera el mercado que se mueva en el futuro. Por ende, si el mercado espera que Bitcoin tenga un movimiento explosivo (hacia arriba o hacia abajo) pronto, estarán dispuestos a pagar más por las opciones para protegerse o especular. Esto hace que el índice suba.

Pese al contexto cauteloso, los 11 ETF de Bitcoin spot en Estados Unidos registraron una entrada neta total de US$561,8 millones el lunes, la mayor compra en un solo día desde el 14 de enero, según datos de Farside Investors.

Flujos de los ETFs de Bitcoin (millones de dólares estadounidenses)

Fuente: Farside Investors.

Institucionales compran mientras el mercado duda

Las nuevas entradas ponen fin a una racha de casi 10 días de salidas, durante la cual los inversionistas retiraron millones mientras el precio caía desde aproximadamente US$98.000 hasta por debajo de US$75.000.

Los fondos iShares Bitcoin Trust (IBIT) de BlackRock y FBTC de Fidelity lideraron las compras, con entradas de US$142 millones y US$153,3 millones respectivamente, lo que indica demanda sostenida incluso con el debilitamiento del momentum de precios.

Esta dinámica sugiere que los inversionistas institucionales ven valor en los niveles actuales y están dispuestos a acumular posiciones mientras el sentimiento minorista permanece deprimido.

Soporte en US$75.000 y sesgo bajista

El mercado de opciones ofrece pistas sobre los niveles clave que vigilan los operadores. Las opciones de venta (contratos que protegen contra caídas) han disminuido, pero la distribución de precios del ejercicio revela que el mercado no se ha recuperado del nerviosismo reciente.

Las mayores concentraciones de puts indican que los compradores ven un soporte clave en los US$75.000, según datos de Deribit. Bitcoin tocó un mínimo de US$74.541 el lunes antes de recuperarse. El siguiente nivel de soporte técnico relevante se ubica en los US$70.000.

Divergencia entre precio y tenencias de ETF

Persiste una divergencia significativa entre el comportamiento del precio y las tenencias de los ETF. Mientras Bitcoin spot se encuentra aproximadamente 40% por debajo de su máximo histórico de octubre, los fondos gestionan alrededor de 1,3 millones de BTC, solo un 5% por debajo de su pico de 1,37 millones de unidades.

Fuente: Checkonchain. Tenencias de Bitcoin de los ETFs

El costo base promedio de los ETF de Bitcoin en Estados Unidos se sitúa actualmente en aproximadamente US$84.099, por encima del precio spot cercano a US$78.000. Esta situación representa una prueba importante para la convicción de los compradores institucionales.

Costo base promedio de los ETFs de Bitcoin en EE.UU



Fuente: Glassnode.

Si los tenedores de ETF ceden ante las pérdidas no realizadas, los reembolsos resultantes podrían intensificar la presión bajista sobre el mercado. Por el contrario, si mantienen posiciones y el precio recupera el nivel de US$84.000, la narrativa de acumulación institucional se fortalecería.

Armada Estadounidense derriba un dron Iraní

La Armada Estadounidense derribó un dron iraní que se dirigía hacia un portaaviones estadounidense en el Mar Arábigo según declaró el Comando Central de EE.UU, lo que alarmó a los mercados petroleros y a los mercados de renta variable, arrastrando al Bitcoin.

Perspectiva tecnica

El precio de Bitcoin se encuentra en una zona de definición técnica, cotizando en los US$74.500 por debajo del soporte clave de los US$75.000. Un cierre diario por debajo de este nivel abriría la puerta a una extensión bajista hacia la zona de US$71.500 - US$70.000.

La estructura técnica confirma el deterioro del momentum, el precio opera muy por debajo de las medias móviles exponenciales de 50 y 200 períodos, mientras que el MACD permanece en territorio negativo con un histograma que refuerza la presión vendedora.

De cara a las próximas sesiones, será determinante monitorear el comportamiento de los flujos institucionales a través de las entradas y salidas de los ETF de Bitcoin spot, así como la evolución del apetito por riesgo en los mercados globales, factores que definirán si la criptomoneda logra estabilizarse o profundiza su corrección hacia niveles no vistos desde inicios de 2025.

Fuente: xStation5.

