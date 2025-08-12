Ethereum alcanza los $4.300

Ethereum alcanzó ayer los 4.300 dólares, su nivel más alto desde el mercado alcista de 2021, impulsado por la demanda institucional, lo que se tradujo en entradas de capital récord a los ETF. Los ETF de Ethereum al contado que cotizan en EE. UU. atrajeron más de 1.000 millones de dólares en un solo día (un nuevo récord), con las mayores contribuciones de BlackRock ETHA (640 millones de dólares) y Fidelity FETH (277 millones de dólares). Las entradas netas totales desde mayo han superado aproximadamente los 10.800 millones de dólares. BlackRock ETHA gestiona actualmente más de 13.000 millones de dólares en activos, y los fondos de ETH han registrado cinco días consecutivos de entradas positivas. El precio actual de Ethereum se mantiene aproximadamente un 10 % por debajo de su máximo histórico de 4.800 dólares.

El interés va más allá de los ETF, ya que las empresas que cotizan en bolsa están aumentando rápidamente su exposición a Ethereum. Sharplink anunció planes para recaudar 400 millones de dólares adicionales para impulsar sus tenencias por encima de los 3000 millones de dólares (aproximadamente el 1 % de la oferta), controlando ya alrededor de 600 000 ETH. BitMine (aproximadamente 1,2 millones de ETH), Bit Digital (aproximadamente 120 306 ETH) y EtherMachine (aproximadamente 345 362 ETH) también se encuentran entre los mayores tenedores. Fundamental Global (FG Nexus) anunció la compra de 47 331 ETH y pretende ampliar aún más su participación en la red. El interés institucional está en aumento, los ETF están batiendo récords y Ethereum está superando a Bitcoin en agosto.



